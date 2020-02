Ny norsk VM-medalje: – Forferdelig spennende

Marte Olsbu Røiseland (29) gjorde nok et imponerende løp og tok sin tredje strake individuelle VM-medalje.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Marte Olsbu Røiseland tok en ny VM-medalje, da hun ble nummer tre på kvinnenes 15 km tirsdag. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

ANTERSELVA: Den italienske hjemmefavoritten Dorothea Wierer tok VM-gull på normaldistansen (15 km) i Anterselva.

Tyske Vanessa Hinz tok sølv, mens Marte Olsbu Røiseland tok en ny bronsemedalje.

Kvinnenes 15 kilometer var et løp preget av mange skuddbom. Wierer, Hinz og Olsbu Røiseland bommet alle to ganger hver. Røiseland havnet 15,8 sekunder bak Wierer.

Etter løpet innrømmet Røiseland at hun ikke hadde tro på medalje etter to skuddbom.

– Jeg hadde tenkt at man måtte treffe på 19 eller 20 skudd for å ta en av medaljene. Å klare medalje med 18 treff, jeg er utrolig overrasket, sa hun til et samlet norsk pressekorps i Anterselva.

Dorothea Wierer (i midten) tok VM-gullet, Vanessa Hinz (t.v.) tok sølv og Marte Olsbu Røiseland tok bronse på tirsdagens 15 km. Foto: Matthias Schrader / AP

– Kjempefornøyd

Nå har Olsbu Røiseland tatt to gull og to bronsemedaljer hittil i VM.

– Jeg er kjempefornøyd med løpet i dag. Jeg følte at jeg gikk fornuftig og bra på ski. Jeg gjør mitt beste normalprogram i år, og det gjør jeg i VM. Det er jeg utrolig fornøyd med. Skulle det holde til bronse er det godt som gull, sa Olsbu Røiseland.

Det var også en smørblid sørlending som stilte til intervju med NRK like før hun gikk inn i pressesonen.

– Dette er forferdelig spennende. Hadde jeg ikke hatt ører, ville smilet mitt gått helt rundt, sa hun.

Røiseland var fornøyd etter målgang. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Knust Tandrevold: – Jeg blir veldig lei meg

Ingrid Landmark Tandrevold lå lenge an til å kunne kjempe om en VM-medalje. 23-åringen bommet kun én gang på de første tre skytingene, og hadde en reell sjanse til å kjempe om gull.

Men på hennes siste skyting bommet Tandrevold to ganger. Etter løpet var det en emosjonell Tandrevold som møtte NRK.

– Jeg er veldig skuffet, innledet Tandrevold, før hun måtte ta et par sekunders pause.

– Først og fremst er jeg veldig glad på Marte sine vegne at hun tar en ny medalje. Men jeg er skuffet på mine egne vegne. Jeg føler at jeg har sjansen. Det er VM og det er ikke ofte jeg er oppe der. Det betyr jo mye for meg, så jeg blir jo veldig lei meg, fortsatte hun, med tårer i øynene.

Hun innrømmer at den første bommet på siste skyting ødela for henne, men nekter for at hun så for seg gull idet hun gikk inn på siste skyting.

– Nei, på ingen som helst måte. Jeg visste at det kom til å bli et rotterace fra start til mål, siden jeg gikk sist hade jeg jo kontroll på de andre. Men det er jo en situasjon man skal tåle å stå i da, og da er jeg veldig skuffet over at jeg ikke klarer det i dag, sa hun.

For mange bom for Eckhoff

Tiril Eckhoff gikk i mål med fire tilleggsminutt, etter fire skuddbom. Det var 1.42 minutt bak svenske Hanna Öberg da hun gikk i mål.

Tiril Eckhoff under tirsdagens 15 km. Foto: Matthias Schrader / AP

Synnøve Solemdal ødela mye for seg selv på andre skyting, hvor hun fikk hele tre tilleggsminutter.

Totalt ble det fire tilleggsminutter på Solemdal. Det ga en beskjeden 60.-plass, slått med mer enn seks minutter av teten.