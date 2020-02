Svenssons lag med sen scoring mot RBKs overmenn

«Norske» AZ Alkmaar slet seg til uavgjort mot LASK Linz.

Jonas Svensson spilte hele kampen for AZ. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

NTB

AZ ALKMAAR - LASK LINZ 1–1

Teun Koopmeiners trodde han skulle ta straffe i kampens første minutt, men måtte vente til det 86. minutt. Da ga han AZ Alkmaar 1-1 mot LASK i Europa League.

Dermed har den nederlandske klubben med tre nordmenn i stallen et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt før returkampen mot Rosenborgs overmenn fra gruppespillet.

Fredrik Midtsjø var utestengt torsdag, men Jonas Svensson og Håkon Evjen spilte fra start for AZ Alkmaar. Svensson spilte hele kampen, mens Evjen ble byttet ut et drøyt kvarter før slutt.

Fakta Europa League, 16-delsfinaler 1. kamp: Brugge (Belgia) – Manchester United (England) 1-1 (1-1), Cluj (Romania) – Sevilla (Spania) 1-1 (0-0), Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Salzburg (Østerrike) 4-1 (2-0), Getafe (Spania) – Ajax (Nederland) 2-0 (1-0), FC København (Danmark) – Celtic (Skottland) 1-1 (0-1), Ludogorets (Bulgaria) – Inter (Italia) 0-2 (0-0), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Benfica (Portugal) 2-1 (0-0), Sporting Lisboa (Portugal) – Basaksehir (Tyrkia) 3-1 (2-0), APOEL (Kypros) – Basel (Sveits) 0-3 (0-1), AZ Alkmaar (Nederland) – LASK (Østerrike) 1-1 (0-1), Leverkusen (Tyskland) – Porto (Portugal) 2-1 (1-0), Olympiakos (Hellas) – Arsenal (England) 0-1 (0-0), Rangers (Skottland) – Braga (Portugal) 3-2 (0-1), Roma (Italia) – Gent (Belgia) 1-0 (1-0), Wolfsburg (Tyskland) – Malmö (Sverige) 2-1 (0-0), Wolverhampton (England) – Espanyol (Spania) 4-0 (1-0). Returkampene spilles neste uke. (@NTB)

LASK-keeper Alexander Schlager avverger en sjanse for AZ Alkmaars Myron Boadu i europaligakampen torsdag. Foto: Foto: Peter Dejong, AP / NTB scanpix

VAR-drama

Før det var spilt ett minutt fikk AZ Alkmaar straffespark da Myron Boadu ble felt, men innføringen av VAR i Europa League fra og med cupspillet var ikke til lagets fordel torsdag. Videobildene viste at forseelsen skjedde utenfor feltet, og Koopmeiners ventet forgjeves på å skyte fra 11-metersmerket.

Han måtte i stedet ta frispark fra vel 16 meters hold, og keeper Alexander Schlager reddet.

Hjemmelaget dominerte innledningen av kampen, men det var gjestene som mot spillets gang tok ledelsen i det 26. minutt. Hjemmelaget klarte ikke å klarere et innkast, og Marko Raguz scoret med et skudd som endret retning på Ramon Leeuwin.

LASK hadde en stor sjanse til å doble ledelsen i det 43. minutt, da Dominik Frieser kom gjennom etter en feil av Svensson, men avslutningen var ikke god nok.

Svensson-sjanse

Boadu kom til en stor sjanse tidlig i 2. omgang, men Schlager reddet.

Hjemmelagets målvakt Marco Bizot sto for en kjemperedning et drøyt kvarter ut i omgangen, da et skudd endret retning på Koopmeiners.

Oussama Idrissi tvang Schlager til en ny god redning da vertene presset på for utligning, og fem minutter før slutt fikk AZ straffespark da James Holland handset i feltet. Denne gang ble avgjørelsen bekreftet av VAR, og Koopmeiners kunne endelig skyte straffespark som han satte inn til 1-1.

På overtid hadde Svensson en mulighet til å avgjøre, men skjøt høyt over.

Gulbrandsen hadde en tung kveld for sitt tyrkiske lag. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Gulbrandsen byttet ut til pause

Også en annen nordmann var i aksjon i Europa League torsdag. Fredrik Gulbrandsen spilte én omgang for Basaksehir da det tyrkiske laget tapte 1-3 borte mot Sporting Lisboa i 16-delsfinalen.

Sporting ble for sterk for Istanbul-klubben i det første oppgjøret i 16-delsfinalen, men Edin Visca scoret et viktig bortemål på straffespark i det 77. minutt. Med 0-3 ville det sett helt mørkt ut foran returkampen.

Allerede i det tredje minuttet fikk hjemmelagets uruguyanske forsvarsspiller og kaptein Sebastián Coates styre inn 1-0 på en corner. Etter 25 minutter satte Sporting ballen i mål på nytt, men denne scoringen ble annullert for offside.

2-0-scoringen til hjemmelaget kom i det 44. minutt etter flott spill der den slovenske landslagsspissen Andraz Sporar sendte ballen i nettet nede ved stolpen. I det 51. minutt kom 3-0 ved Luciano Vetto.

Basaksehir trengte en redusering for å skape spenning før returkampen og fikk straffespark da Luis Neto felte Demba Ba. Visca tente et håp om avansement for gjestene.

Fredrik Gulbrandsen startet kampen for Basaksehir, men ble byttet ut ved pause.