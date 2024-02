Etter et vilt skytetempo og 19 treff av 20 mulige på jaktstarten var det ingen tvil:

Julia Simon kan kalle seg for verdensmester for femte gang i karrieren – og for tredje gang bare i dette mesterskapet.

Som på sprinten på fredag var Simon langt foran de norske i mål. Ida Lien ble Norges beste på en 30.-plass over fire minutter bak Simon.

– Akkurat nå vil jeg bare dra hjem til hotellet, det er ikke akkurat sånn at det frister å snakke med dere nå, sier Norges beste i Ida Lien til VG.

– Det er ikke noe gøy. Vi har ingen (norske) vi kan glede oss over. Vi skulle i hvert fall hatt én der oppe, men vi får heller prøve å snu det. Vi er revansjelystne hele gjengen, fortsetter kvinnen med 14 av 20 treff.

– Det er sammenbrudd av det norske laget. Det er rett og slett dårlige og elendige prestasjoner under så fine skyteforhold. Det er ufattelig at de ikke presterer bedre på stående skyting. Det er en kjempejobb å komme tilbake nå, sier skyteekspert Ola Lunde på NRKs sending.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det er «ekstreme tall».

Norges skiskyttertrener Patrick Oberegger sier til VG at han er veldig skuffet.

– Vi viser oss fra vår dårligste side i dag, og det er skuffende.

– Nå skal vi ta en ordentlig prat i kveld, kanskje hver eneste må gå ordentlig i seg selv. Alle rundt gjør en fantastisk jobb, men selve skirennet må de gjøre selv, sier Oberegger til VG.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde to fulle hus etter liggende skyting og var på skuddhold til medalje.

Men fire av ti treff på stående skyting fra en jagende posisjon blir for vanskelig i et VM. Totalt fikk verdenscuplederen seks bom og ble nummer 34.

Hun var nemlig usikker om hun skulle gå søndagens renn.

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg hadde lyst til å gå – fordi det er VM og fordi jeg ville sette sammen et bedre skiskytterrenn, men det fikk jeg dessverre ikke til. Det blir en nøtt som jeg må prøve å knekke, sier Tandrevold til VG.

VM i skiskyting 2024 Vis mer ↓ Hvilke øvelser gjenstår? Jaktstart, menn. Søndag klokken 17.05. Siste renn på NRK. Resten vises på TV 2.

15 kilometer, kvinner, normaldistanse. Tirsdag klokken 17.10

20 kilometer, menn, normaldistanse. Onsdag klokken 17.20

Mixed parstafett. Torsdag klokken 18.00

Stafett, kvinner. Lørdag klokken 13.45

Stafett, menn. Søndag klokken 16.30

Fellesstart, kvinner. Søndag klokken 14.15

Fellesstart, menn. Søndag klokken 16.30 Hvorfor var ikke Karoline Knotten med i dag? Hun har omgangssyke. Hun gjør seg klar til resten av VM. Hvor mange norske medaljer er det til nå? Mixed stafett: Sølv, Norge. (Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold). Sprint, kvinner: – Sprint, herrer: Gull (Sturla Holm Lægreid), Sølv (Johannes Thingnes Bø) og bronse (Vetle Sjåstad Christiansen) Hvor kan jeg lese mer om VM i skiskyting? Her får du lese siste nytt og det viktigste fra tsjekkiske Nove Mesto!

– Det er alltid kjipt når det ikke er noen som får det til, det hjelper alltid når det er én som kan dra med seg gruppen, sier Tandrevold – og fortsetter:

– Vi er litt skadeskutt nå, med dårlige prestasjoner og sykdom i gruppen, men sånn er skiskyting. Det er gøy når det fungerer, men kjedelig når det ikke går.

Juni Arnekleiv lå best an av de norske før søndagens jaktstart, men tre bom på liggende skyting gjorde at hennes medaljesjanser var ikke-eksisterende.

VM-DRONNING? Julia Simon. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Totalt ble det fem bom.

– Det var en drittdag, rett og slett. Det spørs om det blir gravøl der vi bor i natt eller i kveld, sier Juni Arnekleiv til NRK. Hun kom på plassen bak Lien.

– Jeg har det egentlig veldig fint og er god til å ikke grave meg ned. Jeg har gått jævlig mange gode skirenn i år, så ett dårlig skirenn må man tåle, følger Arnekleiv opp til VG.

Lisa Vittozzi fra Italia tok sølv, mens Justine Braisaz-Bouchet tok bronsemedalje selv med fire bom.