– Jeg hadde båret på noe vondt i lang, lang tid. Klumpen i halsen ble bare større og større. Plutselig sto jeg og gråt foran to eliteserietrenere. Jeg sa jeg ikke hadde det bra og det er ikke er lenge siden jeg prøvde å ta mitt eget liv, fortalte Sødlund i foredraget «Ikke spør meg om fotball» i Tønsberg denne uken.

Han nevner hverken navn på klubb eller trenere. Men det var en av Eliteseriens aller mest erfarne personer som møtte den da 22 år gamle spilleren i psykisk krise. Dag-Eilev Fagermo vil ikke kommentere møtet med Sødlund spesielt.

Men sier på generelt grunnlag:

– Gjennom en lang trenerkarriere har jeg dessverre vært gjennom en del situasjoner der spillere har hatt det tøft og vondt. I min tid har det mentale vært det mest undervurderte blant trenere. Jeg tror mange av oss har trodd at vi greier dette selv, med spillere som er sterke og selvsikre.

57 år gamle Fagermo har ledet Odd, Strømsgodset og Vålerenga gjennom 17 sesonger i Eliteserien før han fikk fyken i Oslo-klubben sist sommer.

– Fortsatt er det slik, men det har bedret seg de siste årene. Mange klubber er blitt mer bevisste på den mentale kompetansen, mener han.

Fagermo mener også at spillerne selv har et ansvar for ikke å øke presset fra sosiale medier. Les mer om det senere i saken.

EKS-ODD: André Sødlund spilte for Odd i 2018 og 2019. Foto: Jostein Overvik / VG

André Sødlund har flere ganger stått frem med historien om forventningspresset som vokste seg til psykiske problemer. I 2022 la han toppfotballen på hyllen. Fire år tidligere ble han reddet av ekskjæresten fra et selvmordsforsøk på New Zealand.

Rett etterpå var han på treningsleir med Odd.

Under en biltur fortalte han tre lagkompiser – Odin Bjørtuft (nå Bodø/Glimt), Markus Kaasa (nå Molde) og Tobias Lautritsen (nå Sparta Rotterdam) – om den dramatiske hendelsen.

– Jeg er utrolig stolt av disse gutta. Uten dem hadde jeg ikke stått her i dag. De var min redning fra virkeligheten i de tyngste periodene mine, sier André Sødlund.

SNART SLUTT: André Sødlund for Sandefjord mot Odds Filip Jørgensen (til venstre) i 2022. Samme sesong la Sødlund opp. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Dagen etter møtte han trenerteamet.

– Jeg hadde vært helt gæren på treningene og dårlig i kampene. Kanskje ikke så rart etter som det bare var gått to måneder siden jeg lå på sykesengen i New Zealand og ikke visste om jeg skulle leve eller ikke, sier han.

– Jeg visste ikke hva jeg kunne forvente. For jeg hadde egentlig bestemt meg for ikke å si noe. Jeg tenkte at det er det dummeste jeg kunne gjøre. Jeg ville si at jeg skulle skjerpe meg. Så klarte jeg ikke å la være.

André Sødlund sa det som det var. Han var i en livstruende krise.

NYTT LIV: I dag spiller André Sødlund for Åsgårdstrand i 4. divisjon. Han jobber både som trener og i administrasjonen til skolen Wang Ung Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Selvfølgelig var de sjokkert. Treneren skjønte ikke hvorfor jeg skulle prøve på noe sånt. Hva var poenget med det? Nå skal det sies at er det noe disse trenerne kan, så er det «4-3-3, høyt press, indreløper inn i boks og spiss inn på bakerste». De er ikke pedagoger innen mental helse, og de sto helt sikkert ikke i stillingsinstruksen at de skulle være det heller, sier André Sødlund i foredraget.

Han mener han i ettertid fikk mer «slækk» og mindre kjeft på treningene. Han kom sjeldent på banen i Eliteserien. I 2019 startet ble det med seks korte innhopp i Eliteserien etter at han hadde startet fem kamper året før.

– Jeg ble bare enda mer lei meg. Gikk enda mer inn i min egen boble. Men jeg klandrer dem ikke. Deres oppgave er å sette sammen et lag som skal gi dem tre poeng, sier André Sødlund.

Han mener at det generelt er mye «bruk og kast» i toppidretten.

HOLDT FOREDRAG: André Sødlund i Kilden Kino i Tønsberg tirsdag. Foto: Jostein Overvik / VG

– Det går mye på hvilke ressurser som er rundt et lag, sier han.

– Trenerne har et enormt ansvar og mange baller i lufta. Dette handler om hvilken forskjell klubbene kan gjøre for spillere som ikke har det bra psykisk. Mental helse blir for lite prioritert, mener Sødlund.

Odd-direktør Einar Håndlykken sier at han ikke visste om Sødlunds selvmordsforsøk for fem år siden. Det ble først kjent gjennom Dagbladet i fjor.

– En trist historie, sier Håndlykken. Han mener at Odd – uavhengig av Sødlunds opplevelse – har tatt viktige grep for å ta vare på spillernes psykiske helse.

Hvis du sliter med vanskelige tanker kan du få hjelp hos Mental Helse. Døgnåpen telefon: 116 123

– Vi har en mental trener som jobber med prestasjon. I tillegg jobber Tom Albertsen med mental helse. At spillerne skal ha det bra i livet sitt. På La Manga den siste tiden har Albertsen hatt samtaler med alle spillerne, opplyser Håndlykken.

– Nå ble jeg glad. Det er fantastisk at Odd gjør dette. Det er utrolig viktig at de tør å ta et slikt valg. Det er på sin plass. Men samtidig så vet jeg at det sitter langt inne for mange klubber, sier André Sødlund til VG.

10 LANDSKAMPER: Andre Sødlund har 10 kamper for yngre landslag. Foto: Jostein Overvik / VG

Dag-Eilev Fagermo forteller at han har opplevd at spillere har mistet gleden helt i forbindelse med cupfinalen. Presset i sesongens viktigste kamp har fjernet lysten helt.

– Jeg har prøvd å lytte og sette inn den mentale kompetansen vi har i trenerteamet. Om vi ikke har den der, så har jeg prøvd å hente inn ekspertise. Det er akkurat det samme for det mentale som for fysiske skader, sier han.

Fagermo mener at toppspillerne selv også har et eget ansvar for å dempe presset.

– Spillerne er med på å skape presset selv. De er på sosiale medier så snart de er gått av treningsfeltet eller kommet inn i garderoben. Til og med i pausen har jeg sett spillere med mobilen. Mange er ekstremt opptatt av å være på sosiale medier. Folk får tilgang på spillerne hele tiden. Dermed åpner de også opp for å bli tatt hardt, mener han.

MOT ODD: Dag-Eilev Fagermo (til venstre) med Odd-trener Pål Arne Johansen i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dag-Eilev Fagermo fortsetter:

– Når du markedsfører deg på sosiale medier så vil folk ha tilgang til deg hele tiden. Da åpner du opp for å bli kritisert og få mye dritt. Jeg har aldri vært på sosiale medier. For å verne meg selv. Som trener og spiller får du dritt uansett om det går bra eller dårlig, sier Fagermo, som mener mange spillere gjør lurt i bare å benytte sosiale medier i gruppe med familie og nære venner.

Vålerengas Jacob Dicko Eng fortalte i høst at han slettet Instagram-kontoen etter rasistiske meldinger fra egne supportere.

Fagermo mener unge spillere ofte kan trenge mental hjelp for å få sortert ut ting, bli målbevisste og skjønne konsekvensen av de målene de setter seg.

– De har ofte agenter, foreldre og andre folk rundt seg, som er med på å pushe. Det gjør at presset blir stort, mens fokuset på det som virkelig skal til for å bli god fort blir borte. Det er et veldig viktig poeng. I Vålerenga så jeg at trykket på spillerne er mye større enn før, og mye større enn det var i Odd.