– Veldig surrealistisk, beskriver hun.

Norges nye skøyteess tok VM-gull på 3000 meter sist vinter og plusset på med sølv på både 1500 og 5000 meter.

For ett år siden vant hun sin første verdenscupseier nettopp i Stavanger. Nå står hun notert med syv verdenscupseire – inkludert to triumfer på 3000 meter i Kina og Japan de siste ukene.

– Dette er noe vi ikke har sett på kvinnesiden i norsk skøytesport før. Å være så stabilt i toppen setter Ragne i en egen klasse, mener VGs skøytekommentator Ida Njåtun.

Verdenscupen fra Vår Energi Arena Sørmarka ser du på VG+ Sport.

– Det var et veldig sjokk å vinne her i Stavanger for ett år siden, beskriver Ragne Wiklund. Nederlandske Irene Schouten dominerte langdistansene i Beijing-OL for to år siden. Wiklund dro hjem uten medaljer. Men så snudde det.

– Etter den seieren gikk jeg inn i løp på en annen måte. Det ga meg en trygghet. Jeg hadde ekstra selvtillit. Sesongen i fjor begynte bra og ble bare bedre og bedre, forklarer hun.

Men en ting har Ragne Wiklund ikke opplevd i verdenscupen eller VM: Seier på kvinnenes lengste distanse, 5000 meter.

Den kan komme søndag. Schouten er skjøvet ned til B-gruppen. Legenden, Martina Sablikova (36) kan blir den tøffeste å slå. Tsjekkeren har til sammen 24 OL-gull.

– Det hadde vært veldig gøy. Jeg har hatt mange gode opplevelser her i Stavanger. Det er koselig å gå her. Selv om jeg er fra Oslo så er dette hjemmebane, sier jenta oppvokst på Nordberg vest i hovedstaden.

Nå har hun kjøpt seg leilighet på Ulsrud på Oslo Øst.

– I sommer kom jeg meg ut hjemmefra. Det er kjempefint. Men jeg har ikke fått vært der så mye ennå. Men fra midten av mars, smiler Ragne Wiklund. I tillegg studerer hun til mastergrad i data sience.

– Skøyter kaster ikke av seg de største premiepengene. Men jeg har to sponsorer og det går rundt, sir hun.

Norske høydepunkter Vis mer ↓ Fredag kl. 20.00: 1000 meter kvinner med Ragne Wiklund. Fredag kl. 20.35: 1000 meter menn med Håvard Lorentzen. Lørdag kl. 14.30: 500 menn med Lorentzen og Bjørn Magnussen. Lørdag kl. 15.00: 1500 meter kvinner med Wiklund. Lørdag kl. 15.51: 10.000 meter menn med Sander Eitrem, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen. Søndag kl. 14.30: 1500 meter menn med Eitrem, Engebråten, Peder Kongshaug og Allan Dahl Johansson. Søndag kl. 15.50: 5000 kvinner med Wiklund.

Ragne Wiklund har allerede to VM-gull, men drar ikke frem mesterskapene som sine største mål i fremtiden.

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av plasseringer. Jeg fokuserer i stedet på tider. Langsiktig så hadde det vært gøy å ta noen verdensrekorder, sier hun.

Kanskje kan hun true Sablikovas verdensrekord på 3000 meter i Salt Lake City i januar.

Ragne Wiklund har som resten av det norske laget kjent på sykdom etter verdenscupstarten. Sander Eitrem (21) var også på pallen i Asia, men fikk corona etter de to 3.-plassene.

– Jeg hadde en dag hvor jeg var litt dårlig og tett, men jeg har vært redusert. Det var en brutal reise. Men det kommer seg dag for dag, sier Ragne Wiklund.

Hun går 1000 meter fredag, 1500 lørdag og 5000 søndag. Hun er Norges nye spydspiss på isen.

– Det er klart jeg synes det er gøy. Vi har en veldig, veldig fin gruppe som er på vei opp. Det er ingen tvil om at vi ikke bare kommer til å ha veldig, veldig gode resultater denne sesongen, men også de kommende.