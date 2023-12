Det skjer i et Instagram-innlegg.

– Takk for alt, skriver trønderen, og fastslår at det har «vært helt nydelig å vær en del av den garderoben i år».

Mushaga Bakenga kom til Stabæk fra japansk fotball før sesongen, men kunne ikke hindre at det ble nedrykk for Bærumsklubben. Han var på banen i 29 eliteseriekamper og hadde åtte mål og to målgivende.

– Utfordringa kasta mot oss rundt ethvert hjørne, men hele veien har vi stått i det sammen! fastslår Bakenga.

Han hyller også spleisen som resulterte i «to nye klasserom til skolen vår i Kongo».

Bakengas kontrakt går ut i 2023. Budstikka omtalte saken først.