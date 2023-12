– Jeg synes ikke det er bra for håndballen totalt sett med disse sifrene, sier Bent Svele til VG. Han er tidligere toppspiller og ekspert for TV 2.

– Østerrike er jo et lag som er mye bedre enn mange av de andre som er der, men det er klart at de møter verdens beste håndballag. Da får de juling. Det ble voldsomme sifre, sier Svele.

Da Norge gikk opp til 43–26 i sluttminuttene kommenterte Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen:

– Ingen skal fortelle meg at sånne som Østerrike får noe ut av dette her. Det er altfor mange lag.

– Det hagler med de kampene her, la han til.

For det var ikke bare Norge som vant med en vanvittig differanse fredag:

Romania slo Chile hele 44–19

Brasil knuste Kasakhstan 46–15

Spania valset over Ukraina med 32–20

Sverige vant 36–24 mot Kina

I VM-åpningen slo Norge Grønland med hele 32 mål. 14 av 20 VM-kamper så langt er vunnet med seier med et tosifret antall mål, av disse er tre vunnet med 20 mål eller mer og to med over 30 mål.

– IHF ønsker at håndballen skal bre seg ut, men jeg vet ikke om det er dette som brer det ut. Det er gøy å se en venninnegjeng fra Grønland som løper rundt der, har det moro og jubler for hver scoring, men jeg er usikker på om det er et verdensmesterskap verdig, undrer Svele.

KRITISK: Tidligere håndballspiller og -kommentator Bent Svele. Han jobber nå som daglig leder i fotballklubben HamKam. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Karoline Dyhre Breivang, som har 305 landskamper for Norge, deler oppfatningen.

– Jeg synes det er litt for mange lag. I 2021 endte halvparten av kampene med 10 mål eller mer i differanse. Det er litt for mye. Det blir for mange kamper som blir litt for kjedelige, sier hun til VG.

I 2021 ble mesterskapet utvidet fra 24 til 32 lag.

– Det er ikke de morsomste kampene å spille, men i dag – med så mye trykk fra tribunene – glemte jeg nivåforskjellen litt.

EKSPERTER: Viaplays Karoline Dyhre Breivang og Ole Erevik. Foto: Vidar Ruud / NTB

– 32 lag i VM er for mye. Jeg vet ikke om man burde gått tilbake til 24 eller et annet antall, men 32 er definitivt for mye, sier Ole Erevik, VM-ekspert for Viaplay.

I et VG-intervju innrømmet Norges stjerne Henny Reistad at det er krevende å holde fokus i kamper med totaldominans.

– Man vil gjerne være oppe på et nivå i intensitet. Det er vanskelig når motstanderen spiller med et lavere tempo, ligger lenger unna vårt mål, og kommer ikke med den samme trusselen. Det er litt annerledes, beskriver Reistad, kåret til verdens beste i mai.