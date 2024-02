Etter 25 spilte kamper i ligaen skilte det bare to poeng fra Arsenal på tredjeplass til Liverpool på første.

Så jevnt har det ikke vært etter 25 spilte kamper siden 2013/14-sesongen.

– Vi ser veldig mange skader denne sesongen, av forskjellige grunner. Jeg tror det blir laget med sterkest og mest skadefri stall som stikker av med tittelen til slutt, sier journalist i engelske The Times, Henry Winter, til VG.

Viaplay-ekspert Pål André Helland tror også skadene vil bli den avgjørende faktoren for tittelkampen.

– Om man har en skadefri antatt besteellever som plukker seier etter seier, da går det av seg selv. Har man mange skader, så brytes relasjoner, forklarer han.

– Det blir viktig at Arsenal holder William Saliba skadefri, Manchester City Rodri og Liverpool Virgil Van Dijk, sier han.

Grafikk: Sofascore.com

Liverpool har hatt store skadeproblemer denne sesongen. Nøkkelspillere som Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson og Mohamed Salah har alle vært ute med skader.

Det kan gjøre at de taper terreng i toppkampen, tror ekspertene.

Winter peker spesifikt på Manchester City og dybden de har i stallen. Han mener kvaliteten de lyseblå har på benken er unik.

– I tillegg har de noen fantastiske unggutter. Dere vet vel alt om Oscar Bobb, men han og Rico Lewis er to eksempler. De kan City-metoden og måten laget skal spille på, sier han.

Disse er skadet for de tre topplagene: Vis mer ↓ Arsenal: Thomas Partey

Gabriel Jesus

Oleksandr Zinchenko

Takehiro Tomiyasu Liverpool: Joel Matip

Stefan Bajcetic

Ben Doak

Sominik Szobozslai

Trent Alexander-Arnold

Thiago

Rhys Williams

Alisson Becker

Diogo Jota

Curtis Jones Manchester City: Josko Gvardiol Kilde: Transfermarkt.com

Manchester City er fremdeles oddsfavoritten hos bookmakerne til å vinne Premier League. Hos Norsk Tipping står de med 2,00 i odds. Liverpool står med 2,65 og Arsenal 4,50.

En av grunnene til dette befinner seg trolig på sidelinjen.

– Det er ingen som kan måle seg med Pep Guardiola, sier Helland.

Den tidligere Rosenborg- og Lillestrøm-spilleren forteller at i en tett tittelkamp , er erfaring avgjørende. Han mener rekkefølgen på de sterkeste trenerne er Guardiola, Klopp og til slutt Arteta.

– Ved å ha vært i slike situasjoner så ofte som Pep Guardiola har, vil han vite hvilke feil han må unngå, sier han.

Winters tror Manchester City har den sterkeste treneren i kampen om Premier League troféet, og kaller Pep Guardiola for verdens beste manager.

– Pep er en travhest som ikke trenger en rytter, han vet hvor målstreken er og hvordan han kommer seg dit, sier han.

Likevel tror han at Liverpool har et ess i ermet.

Grafikk: Sofascore.com

– I Liverpool har de «emosjonell-energi», sier Winter.

Han sikter til at Jürgen Klopp har valgt å gi seg som Liverpool-manager til sommeren. The Times-journalisten mener at en lignende situasjon i en annen klubb muligens ville vært en distraksjon.

– Men ikke i Liverpool. Der vil de sterke følelsene gi positive utslag. Det er trist, men det er ikke negativt. Jeg tror det gir dem ekstra adrenalin, og de har et stort ønske om å gi Klopp et stort trofé i sin siste sesong, sier han.

Helland på sin side er ikke like sikker på effekten Klopp-avgangen gir til laget.

– Det kan kanskje gi dem noen få prosent ekstra, sier han.

Han peker på at Klopp har et godt forhold til både klubben og spillerne. Han tror det kan gjøre at de føler de skylder ham et trofé.

Formsterke Martin Ødegaard trekkes frem som en av Arsenals nøkkelspillere i kampen om Premier League-tittelen. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Det er ikke mye Arsenal blir nevnt i tittelkampen av de to ekspertene, men når de får spørsmål om hvilke spillere som kan være avgjørende, trekkes flere Arsenal-spillere frem.

– Martin Ødegaard har vært i kalas-form de siste kampene. Han har nesten styrt skuten helt alene, sier Helland.

Han tror likevel at Saka vil bli den viktigste brikken for Arsenal i tittelkampen. Winter drar frem en noe uventet nøkkelspiller hos de røde fra London.

– Jeg må si Declan Rice. Han har løftet spillet sitt og bidrar enda mer offensivt enn før.

Men både Winter og Helland forteller at den viktigste spilleren for City er Erling Braut Haaland, tett etterfulgt av Rodri.

– Om jeg må velge så blir det Haaland, men man kan ikke glemme Rodri. Han er verdens beste defensive midtbanespiller, sier Winter.