– Han ser klar ut, en respektabel fyr som ser ut til å ha lagt ned tungt arbeid. Følelsen jeg fikk var at han er låst inne, og jeg er låst inne med ham, oppsummerte Carrington til Ring Magazine etter innveiingen.

Han er ti centimeter høyere, og har 15 centimeter mer rekkevidde enn Torres. Dette blir nordmannens klart tøffeste kamp i karrieren, men Torres virket rolig til tross for oppstyret i New York. Han beskriver det som en barndomsdrøm å bokse i Madison Square Garden.

– Jeg er glad for denne muligheten, og veldig godt forberedt, sa Torres og smilte beskjedent på pressekonferansen.

Han vet utmerket godt hvilken tøff utfordring som venter ham i den VG+ Sport-sendte kampen natt til lørdag.

Bernard Angelo Culpa Torres Vis mer ↓ Yrke : Proffbokser

Født: 5. mai 1996 (27 år)

Høyde: 163 cm

Rekkevidde: 168 cm

Kampvekt: 57,2 kg (fjærvekt)

Bosted : Gran på Hadeland

Kallenavn : La Maquina (Maskin på spansk)

Amatørkarriere : Blant annet syv NM-gull på junior- og seniornivå. Én kongepokal.

Proffkarriere : Debut i 2017. 18 seirer og ett tap. Åtte seirer på knockout.

Slo Nasibu Ramadhani på poeng i Chateau Neuf 9. juni.

Møter nå Carrington i en kamp der titlene IBF internasjonal, WBO interkontinental og NABF står på spill. Titlene vil ha mye å si i forhold til ranking.

Da Ring Magazine skulle kåre den mest spennende «nykommeren» for 2023, så falt valget altså på Carrington. 26-åringen gikk fem kamper i fjor, og vant tre av dem på knockout. Han står fortsatt uten tap på sine ti proffkamper.

Carrington lå an til å representere USA i OL i Tokyo, men corona-pandemien ødela for det. Istedenfor ble han proff, og har vært overlegen så langt – til tross for at han har blitt tøft matchet i starten.

Neste motstander er altså en mann fra Gran på Hadeland, som så langt står med 18 seirer og ett tap. Torres går sin andre kamp i USA, og er selvfølgelig ute etter å hevne tapet mot Frency Fortunato Saya i Atlantic City i 2022.

ROLIG: Bernard Angelo Torres lot seg tilsynelatende ikke stresse av oppmerksomheten i forkant av nattens boksekamp. Foto: Top Rank Boxing

Carrington går kamp i «hjemmebanen» Madison Square Garden for fjerde gang. Under innveiingen gjentok han til stadighet «This is my house».

26-åringen vokste opp i Brownsville i Brooklyn, noen få kilometer fra Manhattan. Det er et område som forsvarer beskrivelsen «røft». I november 2015 opplevde Carrington at storebror Michael ble skutt på åpen gate.

– Det var et stort tap for meg. Han var min beste venn. Jeg vil vise at man kan komme seg ut av den type opplevelser og hindringer i livet. Å få noe ut av det. Michaels død har motivert meg til å kjempe for noe som er større enn meg, sier Carrington i et intervju med Top Rank Boxing.

Han har brorens kallenavn «Ike» på hanskene og entrer alltid ringen med en kappe med påskriften «forever Ike». Det samme står på baksiden av shortsen.

– Han er med meg og motiverer meg i alle kampene, sier Carrington.

Dokumentarfilmen «Brownsvilleborn» beskriver oppveksten og brorens død.

Torres lever nå et relativt rolig liv på Hadeland, men oppveksten på Filippinene var alt annet enn enkel. Han mistet faren sin i ung alder, og moren flyttet til Norge for å forsørge Bernard og søsknene.

Etter hvert flyttet han etter til Norge, og tilfeldighetene gjorde at han endte hos boksetrener Kjell Sørum.

Det er liten tvil om at Carrington er stor favoritt i nattens kamp, men dersom Torres overrasker her blir han lagt merke til i bokseverden.