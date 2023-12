– Hei, velkommen!

Maiken Caspersen Falla står med sønnen Alvin (9 måneder) i døråpningen. I et nytt og praktfullt hus like utenfor Elverum sentrum bor en av Norges mest suksessfulle langrennsløpere. Det står en busk med skinnende lys ved inngangen.

33-åringen har fem VM-gull og ett OL-gull. Det er halvannet år siden hun la opp.

– Jeg savner det ikke, sier hun og ler.

Nå skal Falla feire sin første jul som mamma.

MATGLAD: Maiken Caspersen Falla ble mamma til Alvin tidligere i år. Foto: Line Møller / VG

Selv om hun hadde et fantastisk liv som langrennsløper, så opplevde hun flere brutale stunder som toppidrettsutøver. Med det «gamle» livet litt på avstand er det nå enklere å snakke om. Og da det virkelig var kjipt, dukket det opp en mann som ikke tok et nei for et nei da han ville ha med Falla ut på date.

Men først, avslutningen på karrieren:

Hun vant sprinten i Drammen i sitt livs siste verdenscuprenn i Norge. Hun jublet, men hadde en hemmelighet. Hun visste at karrieren straks var over. Hun hadde visst det i over ett år. Likevel ble det fryktelig vanskelig i si de ordene.

– Jeg ringte Bjervig først. De nærmeste visste det uten at jeg hadde sagt det. Men det var første gang jeg sa: Jeg skal legge opp, så jeg fant ikke riktig ord. Jeg skal slutte. Jeg var litt i sjokk første uken der. Hva er det jeg har gjort? sier Falla til VG.

HADDE EN HEMMELIGHET: Maiken Caspersen Falla vinner sitt livs siste verdenscuprenn, sprinten i Drammen i mars 2022. I bakgrunnen slovenske Anamarija Lampic som ble nummer tre. Svenske Jonna Sundling kom på annenplass. Foto: Lise Åserud / NTB

Hele livet hadde vært langrenn. Som liten jente i Fetsund hadde hun en drøm om å bli verdensmester på ski. Hun VM-debuterte i Liberec som 18-åring i 2009.

– Da jeg la opp hadde jeg skikkelig kjærlighetssorg. Det var noen som sa at du kommer til å bli trist uansett hvor klar du er for å legge opp. Jeg syns det var så vanskelig, sier Falla.

Nå er hun TV-ekspert på Viaplay og lærer på Wang Toppidrettsgymnas i Hamar. Falla sprer skigleden videre. Men hun hadde et nytt mål da hun la opp. Hun ville bli mamma. Og det ble hun. Cirka ett år etter at hun la opp kom Alvin.

EKSPERTDUO: Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla er Viaplays nye langrennseksperter. Foto: Viaplay

– Det er veldig stor forandring. Jeg syns det er fint. Jeg koser meg. Det er gøy å se hvordan han vokser til, sier Falla.

– Når du nå sitter her med en liten sønn, hvordan er det å tenke tilbake på tiden med 200 reisedøgn i året?

– Det var ikke noe for meg. Jeg gruet meg til å reise. Fikk vondt i magen. Jeg var lei av å pakke og reise. På samling er man låst i rutiner. Hver dag gjør du akkurat det samme. Jeg fikk ikke puste. Jeg tok med eget sengetøy for å gjøre det koselig på rommet, svarer Falla og ler litt av seg selv.

TRENINGSROM: Maiken Caspersen Falla er fortsatt treningsglad, hun og samboeren bygget seg et solid treningsrom i huset i Elverum. Foto: Line Møller / VG

– Hva angrer du mest på fra tiden som langrennsløper?

– Uttak får frem det verste i deg selv. Det gikk utover forhold til lagvenninner. Det kjentes som om det var det eneste som betydde noe. Det var krevende da en plass sto mellom meg og en venninne, og særlig når man også deler rom. Det er brutalt. Som voksen har jeg sagt unnskyld, svarer Falla.

I ettertid ser hun også at hun kunne levd litt mer samtidig som hun var landslagsløper. Og hun skulle brukt mindre tid på å være nervøs. Før uttaket til lagsprinten i Beijing-OL var ting så usikkert at hun kastet i seg en pose real turmat. Det kom opp igjen like fort.

– Jeg har brukt så mye krefter på å ha det forferdelig. Jeg har spydd, fordi jeg har vært så nervøs. Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt den yngre meg at «det går bra». Det er ikke hele livet som står på spill, sier Falla.

TV-EKSPERT: Maiken Caspersen Falla følger fortsatt langrennssporten tett som ekspert på Viaplay. Foto: Line Møller / VG

Tre år tidligere, foran VM i Seefeld i 2019 hadde hun en tung periode. Det var da pappaen til Alvin dukket opp. Hun lastet ned Tinder for første gang. Der var også Aleksander Gjelseth fra Elverum. Han ville veldig gjerne ta turen til Lillehammer der Falla bodde.

– Dette har ikke jeg tid til nå, tenkte jeg. Han var hyggelig, men jeg hadde ikke tid. Men det fant han seg ikke i. Han sto på, sier hun og ler.

Det ble en prat på FaceTime. Han fikk komme til Lillehammer. Og stinn av selvtillit sa han ja til å være med en av verdens beste langrennsløpere på en joggetur. Ikledd fleece og ullundertøy var han helt kokt på toppen av hoppbakken i Lillehammer. For Falla var det en liten restitusjonsøkt.

– Han var med på å få det til å snu inn mot Seefeld-VM. Jeg hadde undervurdert hvor viktig det er å ha det bra for å prestere på ski. Han ga god energi. Han er en leken type, sier Falla.

NYTT LIV: Maiken Caspersen Falla og sønnen Alvin gleder seg over livets første vinter. Foto: Line Møller / VG

Ofte sier toppidrettsutøvere at det er fint å være sammen med en annen toppidrettsutøver, fordi de forstår hverandre. Falla har en helt annen erfaring.

– Han var ikke i bobla. Han har en datter. Så jeg kom hjem og var bonusmamma. Det var to forskjellige verdener. Det gjorde at jeg kunne strekke karrieren litt til. Da jeg var ung var det bare ski, men jeg trengte noe mer, men det så jeg ikke før jeg møtte ham, sier Falla.

GULL: Maiken Caspersen Falla ble verdensmester på sprinten i Seefeld i 2019 foran Stina Nilsson (t.v.) og Mari Eide som tok bronse. Foto: SRDJAN SUKI / EPA / NTB

– Hva er det viktigste idretten har lært deg?

– Om du bestemmer deg for noe, så kan du få det til om du vil det nok. En liten jente fra Fetsund kan vinne OL-gull. Om du hele tiden gjør det beste du kan hver dag, det er veien mot målet.