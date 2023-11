– De kommer til å legge seg nå. Vålerenga kan ikke forvente noe hjelp fra Lillestrøm. Det blir tre poeng til Sandefjord, sier Aleksander Melgalvis til VG.

Han smiler lurt. Med en blomsterkvast i hånden etter sin siste kamp på Briskeby, snakker den tidligere LSK-spilleren om sirkuset av en serieavslutning som venter neste helg.

Vålerenga, Sandefjord, Stabæk og Haugesund. Alle fire kan rykke rett ned.

Vålerenga vil med seier mot Tromsø være sikret kvalikplass. For å havne på trygg plass er de avhengig av at to av de tre andre lagene avgir poeng.

Alt Lillestrøm kjemper om i Sandefjord, er å sikre sjetteplassen – og de blir uansett ikke dårligere enn nummer syv.

Melgalvis har 116 kamper for kanarifuglene og kjenner godt til rivaliseringen med Vålerenga. Søndag var Kamma flere ganger nær på å score.

– Vi gjorde alt vi kunne for å få Vålerenga ned. Vi fikk det ikke til dessverre, selv om jeg tror de svettet godt utover i andre omgang før vi scoret. Vi hadde mye trøkk i boksen og fikk mye dødballer. Det var ubehagelig for dem i perioder der, sier Melgalvis.

LSK-HJERTE: Aleksander Melgalvis og HamKam kom til kort mot Vålerenga. Nå tror han gamleklubben kommer til å tape mot Sandefjord i siste runde. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Du tror Lillestrøm er ferdigspilt?

– Ja.

– Hvorfor det?

– Sånn er det bare, da.

– Tror du Lillestrøm legger seg fordi det er VIF?

– Man vet jo selv, at når man møter et lag som er desperate, så er det vanskelig å mobilisere. Jeg sier det med et glimt i øyet, jeg da. Men det er ikke sikkert de kommer til å blø på begge knærne mot Sandefjord.

– Så litt alvor og litt glimt i øyet?

– Ja.

– Jeg tenker de helt sikkert kommer til å gjøre det de kan. Men det er annerledes å ha kniven på strupen og at det er liv eller død som står på spill. Da vet man at man graver litt dypere når det virkelig gjelder, sier Melgalvis.

For en måned siden sto Ruben Gabrielsen etter oppgjøret mot nettopp Vålerenga og snakket om nettopp situasjonen som i etterkant har oppstått. At Sandefjord-LSK i siste serierunde kunne bli avgjørende for Vålerenga.

– La oss si Sandefjord hjemme. I siste seriekamp. Har jeg lov til å spille den kampen? sa Gabrielsen, med et lite glis.

Nå blir ikke akkurat dét en problemstilling. I 4–4-kampen mot Odd fikk Gabrielsen sitt fjerde gule kort for sesongen og er suspendert.

Sportssjef Simon Mesfin i LSK sier ingen i romeriksklubben tenker på hvordan de skal hjelpe Sandefjord kommende søndag.

– Vi spiller om den sjetteplassen. Vi ønsker å ta den. Vi har veldig fokus på å vinne den kampen, sier Mesfin til VG.

Han mener at LSK-spillerne er såpass profesjonelle at manglende motivasjon i en kamp som betyr mer for det andre laget, ikke blir noe problem.

Han mener heller ikke at man skal ta Gabrielsen-uttalelsen så seriøst.

– Jeg tror alle som kjenner Ruben vet han som oftest er en spøkefugl med glimt i øyet. Han er hundre prosent «fugl» som sier det han mener om Vålerenga. Så er ikke dette noe tema i garderoben. Vi vil avslutte sesongen best mulig, sier Mesfin.

UNDER PRESS: Geir Bakke og Vålerenga har fortsatt alle muligheter til å holde plassen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vålerenga-leiren vil kun fokusere på sin kamp mot Tromsø og ikke bry seg om hva erkerivalen kan finne på.

– Jeg bryr meg ikke så mye om det. Lillestrøm får gjøre det de vil. Hvis det er viktigere for dem at Vålerenga rykker ned, får de holde på med sitt, sier Fredrik Oldrup Jensen til VG.

Vålerenga-trener Geir Bakke – som inntil i sommer hadde vært tre og et halvt år i Lillestrøm – tviler på at dette har noe å si:

– Det er vanskelig å se for seg at spillere som er så profesjonelle skal gjøre det. Ta Gjermund Åsen som eksempel. Jeg har aldri sett han gå på treningsfeltet eller i kamp uten ambisjon om å vinne, sier Bakke.

Kjetil Rekdal, som fulgte runden i VGTV-studio søndag, tror ikke LSK kommer til å legge seg mot Sandefjord.

– Det kan jeg aldri tenke meg at fotballspillere gjør. Tenk for en skandale det ville vært for en tradisjonsrik klubb som Lillestrøm. Da kan du bare skrinlegge hele Lillestrøm Sportsklubb. Men om de klarer å motivere til å spille på sitt beste, det er en annen sak, sier Rekdal.