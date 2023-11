Både landslagssjef Mark Emke og rekruttlandslagets trener, Marte Krogsrud, mistet tidligere i november jobben sine. Norges Roforbund må spare inntil halvannen million kroner.

Den økonomiske krisen truer satsingen mot OL og Paralympics.

– Vi bretter opp ermene, sier Olaf Tufte til VG.

– Jeg har blitt spurt om å bidra og har sagt ja på noen betingelser. Jeg gidder ikke å være politiker og sitte i møter og drikke kaffe. Jeg må gjøre noe aktiv med det jeg kan, sier Tufte.

Frank Ove Reite fra Ålesund er ny president i Norges Roforbund. Han er tidligere finansdirektør i Aker. Hele det sittende styret ble byttet ut på tinget i Stavanger sist helg.

– Reite har kommet inn i rosporten gjennom tre sønner som ror, og har en grei CV fra business. Vi må være med å spille ham god med det vi kan. Det blir spennende tider, mener Tufte.

I styret til Norges Roforbund sitter Morten Bergesen som styremedlem med ansvar for toppidretten. Olaf Tufte går inn i hans toppidrettsutvalg. Han OL-debuterte i 1996 i samme båt som nettopp Bergesen.

– Alt handler nå om å få til et så godt OL som mulig, sier Olaf Tufte. Han er den eneste nordmann som har deltatt i syv olympiske leker.

I LEDELSEN: Olaf Tufte har vært på landslag med Birgit Skarstein i mange år. Nå skal den tidligere OL-vinneren inn i ledelsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det er fullt mulig å være god med det opplegget vi har, men det jobbes samtidig med at forbundet skal få litt bedre økonomi slik at vi får nok timer på vann og det utstyret vi trenger, sier Tufte og understreker at «trening i utgangspunktet er gratis».

Birgit Skarstein er favoritt i Paralympics, men tre norske båter hittil har kvalifisert seg til OL i Paris. Etter at Mark Emke forsvant ut, har sportssjef Daniel Lilltveit Berge og trenerne Johan Lidberg og Sebastian Baranzano ansvaret.

– Per nå så blir det mest sannsynlig ikke hentet inn noen ny head coach fra utlandet, sier Olaf Tufte.

Han skal ikke være aktuell å gå direkte inn i det sportslige teamet.

– Min oppgave inn mot toppidretten blir å se helheten og utfordre trenerne. Det blir viktig at roforbundet nå har klare linjer. Det må være tydelig hvem som gjør hva og hvordan, sier Olaf Tufte.

– Det er veldig uheldig for de som nå har mistet sin nærmeste trener, og vi må jobbe for at alle skal bli ivaretatt så godt som mulig fremover. Vi må rett og slett bare dele det vi kan på de ressursene som er igjen, har Birgit Skarstein tidligere sagt til VG.