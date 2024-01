Prisen deles ut til den utøveren som det svenske folket mener står bak årets idrettsprestasjon.

– Jeg hadde lagt meg og lå og scrollet på Instagram. Jeg løp helt naken med dynen rundt meg ut i korridoren og skrek: «Grattis, Ebba!», forteller lagvenninnen Frida Karlsson til Aftonbladet.

Den svenske storavisen skriver at «det ikke var så rart at Ebba Andersson så sjokkert ut». Hun fulgte knapt med på Idrettsgallaen.

Andersson var sikker på at prisen skulle gå til stavhopper Armand Duplantis eller diskoskaster Daniel Ståhl.

– Emma Ribom ringte meg på FaceTime og fortalte at jeg var i finalen. Jeg skjønte ingenting, sier Ebba Andersson.

VINNER: Ebba Andersson var på landslagssamling da prisene på Idrettsgallaen ble delt ut mandag. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Deretter oppsto det enda mer kaos. SVT har strenge regler på at det ikke er lov med klær som har sponsormerker.

Problemet var at hun hadde begrenset med alternativer med seg på samling.

– Først tenkte jeg at jeg skulle ha på meg pysjamasen min, sier Andersson.

Til slutt fikk hun låne en hettegenser av Ribom, som sammen med lagvenninnen Jonna Sundling holdt på å kuppe hele sendingen.

– Emma klarte å stoppe meg. Jeg var på vei til å storme inn, sier Sundling, som sto utenfor hotellrommet og ikke tenkte på at Andersson nå var en del av direktesendingen.

– Jeg tenkte bare at vi måtte inn og gratulere henne fordi det her er så stort. Vi ventet på at hun skulle bli klar, så løp vi bare rundt og skrek. Det ble ganske dårlig timet, sier hun.

Det var første gang på 16 år at en langrennsløper vant Jerringprisen.

Langrennsjentene gjorde et historisk godt VM med hele tolv medaljer.

Det var dermed litt spesielt at ingen langrennsløpere var nominert i noen andre kategorier, ei heller «årets kvinnelige idrettsutøver». Andersson fikk 161 374 stemmer og slo Mondo Duplantis, som fikk 92 856 stemmer.

Denne uken ble det hele feiret. Ebba Andersson ble rundlurt til å tro at det var krisemøte, men isteden hadde langrennsledelsen stelt i stand en feiring.