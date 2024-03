Henrik Kristoffersen ler. Om du skriver det, så må du legge til at jeg sier det med et smil.

For første gang på ti år fullførte 29-åringen fra Rælingen en sesong uten å ta én verdenscupseier. Og da er beskjeden fra forloveden Tonje Barknes klar.

– Du får ikke være så mye borte om du ikke tar deg sammen, sier hun, sier Kristoffersen.

De ble foreldre til Emil Henrik sist sommer. Familien bor i Salzburg.

– Nylig krabbet han for første gang. Det er ting jeg ikke får oppleve. Jeg var borte halve tiden av de ni første ukene etter at han ble født. Men vi var klar over at det måtte være sånn. Men det er spesielt å komme hjem nå, sier Kristoffersen til VG.

UTE PÅ VIFT: Henrik Kristoffersen og Tonje Barknes på Formel 1-løp i Østerrike sommeren 2022. Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP / NTB

Ikke nok med at han er blitt pappa, Henrik Kristoffersen har også fridd. Det er voksenpoeng.

– På noen områder ble jeg tidligere voksen enn de fleste, som idrettsutøver må du ta ansvar. På andre ting er jeg som et barn som spiller dataspill. Jeg kommer sikkert til å spille på gamlehjemmet også, sier Kristoffersen og ler.

Men vintersesongen som nettopp er over har bragt langt fra like mye latter. Han har vært frustrert og forbannet. Han har presterte langt unna det han pleier og ønsker.

NUMMER SYV: Henrik Kristoffersen i sesongavslutningen i slalåm i Saalbach. Foto: Leonhard Foeger / Reuters / NTB

Han har tatt 30 verdenscupseire i karrieren. Kristoffersen kaller dette sin vanskeligste sesong noen gang.

– Jeg har ikke glemt hvordan man står på ski, men det jeg har hatt under beina har ikke fungert, sier Kristoffersen.

I månedsskiftet januar/februar byttet han servicemann. Han merker allerede bedring. Det handler om preparering av stålkanten og graden på den. Blir det feil kan det oppleves som å kjøre på såpeglatte vinterveier med sommerdekk.

– Jeg begynte å tvile på meg selv, det er det ingen tvil om. Det er hardere mentalt enn fysisk. Forventningene er store på grunn av gode resultater tidligere, de er høye fra meg selv også, sier Kristoffersen.

Han innrømmer at han har hatt det kjipt.

– Alle har en «down» i karrieren sin. Jeg vet hvorfor og håper vi klarer å finne ut av det på ikke lang tid, og at vi kan lære at dette, sier Kristoffersen til VG.

Han ser seg selv på ski.

– Jeg er kjent for å kjøre ganske bra teknisk, når andre kjører fortere enn meg som ikke er like bra teknisk, da begynner du å tenke. Jeg har vært gjennom tøffe perioder før, men dette har vært min tøffeste sesong, det er det ingen tvil om, sier Kristoffersen.

29-åringen avsluttet sesongen med 7. plass i slalåmrennet i Saalbach, da Timon Haugan sørget for Norges første og eneste verdenscupseier denne sesongen. Kristoffersen gratulerte stort i sosiale medier, og la til at han ikke var fornøyd med eget renn.

– Selv om dette har vært den vanskeligste sesongen i min karriere, så må jeg være offensiv, eller så kan jeg slutte. Det er dager som er harde for alle i denne verden, jeg kjemper på videre. Og i privatlivet har jeg det veldig bra, det hjelper, sier Kristoffersen.

Nå blir det mer tid sammen med sønnen Emil Henrik og forloveden. Neste år er det VM i og kanskje et bryllup på gang. Forloveden la nylig ut bilder av et meget herskapelig sted som minner om et slott ved et vann med teksten 2025 og en ring. Men Henrik Kristoffersen lar seg ikke lokke utpå.

– Nei, det der snakker jeg ikke om, sier han og ler.

Neste år skal Saalbach arrangere VM i alpint for første gang på 34 år. Kristoffersen er tittelforsvarer i slalåm 16. februar: