Statsminister Solberg advarer idretten: Kan bli vanskelig å gjennomføre håndball-EM

Statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog kom med en advarsel til idretten på fredagens pressekonferanse om corona-pandemien.

KOM MED RÅD: Smitteutviklingen i idretten ble tema da statsminister Erna Solberg og representanter for myndighetene stilte på pressekonferanse i dag. Foto: Frode Hansen

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at det er «mange tegn» som tyder på at det blir vanskelig å kunne arrangere håndball-EM i Norge i desember.

– Vi jobber med spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å ha en protokoll for et sånt stort arrangement. Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sier statsministeren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler idretten om å se nærmere på de rutinene som er etablert i ulike protokoller, for nå er de ikke gode nok.

– Mitt viktigste poeng i dette temaet har vært at smittesituasjonen i Europa er annerledes nå enn da protokollene til FIS og UEFA ble laget i sommer. Smittetallene er 30–40 ganger så store i en del land. Det gjør at den silen som er laget inn mot idretten er mye svakere, og den fungerer ikke på samme måten. Det ser vi nå ved at man får smitte inn på både landslag og klubblag. Jeg tror det er klokt av idretten selv å se gjennom hvorvidt de protokollene er laget for dagens situasjon, sa Bjørn Guldvog.

Svarte på kritikk

Statsminister Erna Solberg viser til at myndighetene så langt har prioritert den profesjonelle idretten.

– Når vi nå har to lag som er i karantene fordi det er smitte i Brann og Haugesund og på landslaget så viser det at det er smitte som kommer inn selv om vi har regler. Jeg vil gjerne at Haaland (Erling Braut) fortsatt skal score mål og ikke blir syk. Da bør vi ikke utsette våre landslagsspillere for ytterligere risiko, sa statsministeren.

Også kritikken fra Haalands pappa, Alf-Inge Haaland, rundt avlysningen av landskampen mot Israel, ble tema på dagens pressekonferanse. Haaland kritiserte også helsedirektør Guldvog.

— Det var fotballen selv som tok den beslutningen. Så fikk de råd av helsedirektøren og andre med beskjed om at det var klokt å vurdere situasjonen.

Det var smitte i det israelske laget og det var en risiko. Da er det helsedirektørens jobb å gi denne vurderingen, fastslo helseminister Bent Høie da spørsmålet kom.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad innrømmer overfor VG at det er vanskelig med begrensninger overfor de som har idrett som yrke. Samtidig mener han at idretten må ta innover seg utviklingen utenfor landegrensene.

– Situasjonen i Europa har blitt dramatisk mye endret og det er mye smitte i idrettsmiljøer, det er også smitte i fotballklubber. Vi har mange eksempler på det de siste dagene, også med landskamper.

Det viser bare at ingen er skjermet for dette. Da må man ta dette innover seg i planleggingen av disse aktivitetene og de større arrangementene også. Vi er avhengig av at ikke de bidrar til smittespredning, at vi får smitte inn i landet på den måten, sier Rostrup Nakstad og er klar på at «ingen ønsker å gjøre dette vanskeligere enn det trenger å være».

– Akkurat nå er det en ganske ekstrem situasjon rundt i Europa og ikke veldig lett for noen land i Europa å være arrangør av internasjonale mesterskap og arrangement som går på kryss og tvers av landegrensene. Det er veldig vanskelig for mange akkurat nå.