Jens Petter er to år eldre enn lillebror Runar, og de debuterte like unge for Bodø/Glimt. Runar Hauge hadde nettopp fylt 16 år da han fikk A-lagsdebuten i 2017, da han erstattet storebror Jens Petter etter 66 minutter i en kamp mot Åsane i 1. divisjon. Halvannet år tidligere debuterte storebror i Eliteserien.