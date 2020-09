NFF dropper nedrykk fra 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner

Ingen klubber rykker ned fra årets 2. divisjon i fotball for menn eller 1. divisjon for kvinner, har Norges Fotballforbund bestemt.

Fram Larvik slipper å bekymre seg for nedrykk fra 2. divisjon. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Beslutningen ble bekreftet på NFF sine hjemmesider mandag kveld. Den kommer som en konsekvens av at sesongen for breddefotballen nylig ble avlyst på grunn av virussituasjonen.

Dermed kan samtlige klubber i bunnen av de to 2.-divisjonsavdelingene for menn puste lettet ut. Det samme gjelder i 1. divisjon for kvinner. Faren for degradering ved sesongslutt er over.

I 1. divisjon kvinner blir nedrykk erstattet med en resultatbonus slik at det blir noe å spille for.

I 2. divisjon vil gjenstående nedrykkspill strykes, og de som ikke kjemper om opprykk blir ståede med 13 kamper denne sesongen.

Dersom nedrykk hadde vært gjennomført på vanlig måte, ville antall lag i divisjonene ha blitt redusert foran neste sesong, all den tid ingen ville ha kommet opp fra nivået under.

Sesongen for lagene utenfor toppfotballen, det vil si 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner, er avlyst.

– Vi vurderer det slik at det ikke bør gjennomføres tiltak som rokker vesentlig ved gjennomføring av 2021-sesongen. En løsning med nedrykk fra disse ligaene uten opprykk fra nivået under, ville gjort at 2021 ikke kunne gått som normalt. Nå får man startet opp igjen med likt antall lag på de ulike nivåene som i 2020. Dette rokker heller ikke ved oppstart av ny seriestruktur på kvinnesiden, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Fikk ikke grønt lys

Norges Fotballforbund håpet i det lengste å gjennomføre en redusert sesong for breddefotballen, til tross for restriksjonene pandemien har medført. Nylig ble imidlertid avgjørelsen om kansellering tatt, som følge av at regjeringen fortsatt ikke har gitt grønt lys for normal trening og kampaktivitet.

Sesongformatet for 2. divisjon er for øvrig for lengst endret som følge av virussituasjonen. Det spilles kun enkel serie, før hver avdeling deles i to puljer. De sju beste lagene spiller om opprykk, der vinneren går direkte opp.

I utgangspunktet skulle de sju nederste lagene spille om nedrykk. Planen har vært at lagene tar med seg poengene fra «grunnspillet» inn i sluttspillet.

Sen oppstart

Normalt sett skulle de tre svakeste lagene i hver 2. divisjonsavdeling ha rykket ned.

Senja, Moss og Fløya ligger i øyeblikket på de utsatte plassene i avdeling 1, mens Rosenborg 2, Odd 2 og Fram Larvik utgjør trioen i bunnen av avdeling 2.

Som følge av viruspandemien ble det seriestart i 2. divisjon først 11. juli. Det gjorde det noe nær umulig å gjennomføre full sesong.