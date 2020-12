Digital romjulssjakk: – Spillerne byr mer på seg selv

VM i lyn- og hurtigsjakk er utsatt - men det blir romjulssjakk på NRK likevel. Magnus Carlsen (30) og rivalene i «Champions Chess Tour» skal knive digitalt.

– Det som blir nytt for oss, er at det spilles på nett. Det gjør at noen ting forsvinner, men det vil også åpne nye muligheter, mener NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– For eksempel ser man at spillerne byr mer på seg selv under partiene når de spiller på nett. Selv om det ikke er VM, er jeg sikker på at det skal bli både spennende og trivelig, og det tror jeg er hovedpoenget for folk som siger ned i sofaen fra 2. juledag, fortsetter han.

Kollega Atle Grønn er enig:

– Turneringen blir digital, men hvis vi blir kjent med menneskene bak trekkene, kan det bli spennende. Erfaringen viser at spillerne byr mer på seg selv og ekte følelser når de sitter hjemme i stua. I studio regner jeg med topp stemning, som alltid, sier Grønn.

Mens det vanligvis er VM i hurtig- og lynsjakk fem dager fra 26. til 30. desember, blir det denne gang spill hver dag fram til 3. januar.

FØRSTE FINALE: Wesley So slo Magnus Carlsen i den første turneringen i Champions Chess Tour.

– Jeg tror det skal bli en fin avslutning på året og start på det nye, for folk med interesse for kongenes spill og vår store mester. Favoritt er selvsagt Magnus, men han røyk mot Wesley So i første turnering i Champions Chess Tour, og ingenting er avgjort på forhånd, mener Torstein Bae.

Atle Grønn er av samme oppfatning:

– Magnus vil alltid være favoritt, men han har vist dårlig form en måneds tid, så utfordrerne står i kø, særlig amerikanerne Hikaru Nakamura og Wesley So, mener Grønn.

So (27) ble en festbrems på Magnus Carlsens 30-årsdag den 30. november. Amerikaneren slo nordmannen i finalen i den aller første av de ti turneringene i «Champions Chess Tour», som går vekselvis på TV 2 og NRK.

Disse 12 spillerne er klare til turneringen som skal sendes på NRK (i parentes verdensranking i hurtigsjakk):

Wesley So, USA (21). Vinner av den første turneringen i «Champions Chess Tour».

Magnus Carlsen, Norge (1). Verdens beste sjakkspiller.

Hikaru Nakamura, USA (4). Verdens best rangerte lynsjakkspiller.

Jan Nepomnjasjtsjij, Russland (9). Blir bare bedre og bedre.

Levon Aronian, Armenia (8). Tilbake for fullt etter at kona omkom tidligere i år.

Teimour Radjabov, Aserbajdsjan (14). Topp 10 i verden i langsjakk.

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (2). Slo Carlsen i Speed Chess nylig.

Anish Giri, Nederland (24). Fargerik Carlsen-rival med glimt i øyet.

David Anton, Spania (72). Spennende spanjol.

Aleksandr Grisjtsjuk, Russland (7). Digital fordel at han kan han røyke samtidig.

Daniil Dubov, Russland (12). Den nye russiske generasjonen.

Pentala Harikrishna, India (34). Indias nummer to etter Anand.

Fakta Dette er turneringen: * Tidsrom: 26. desember-3.januar. * 12 deltakere, som møtes alle-mot-alle de tre første dagene. * Deretter utslagning blant de åtte beste. * Utslagningsmatchene går over to dager med én kamp per dag. * Hver kamp består av fire partier hurtigsjakk. Står det likt etter dag to, går finalen til to partier lynsjakk og deretter eventuelt armageddon. * Hurtigsjakk: 15 min + 10 sek. per trekk. * Lynsjakk: 5 min + 3 sek. per trekk. * Armageddon: Hvitt har fem minutter mot svarts fire minutter. Hvis ender med remis, har svart vunnet.

«Champions Chess Tour» skal gå over ti turneringer, alle digitale, og premiepotten er på totalt 13–14 millioner kroner.

Denne turneringen alene har en premiepott på 1.750 mill. kroner.

PS: Det er helt uklart når VM i hurtig- og lynsjakk skal spilles. Det er en vrien turnering corona-messig, fordi et par hundre deltakere vanligvis sitter tett i tett.