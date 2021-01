Marte Olsbu Røiseland fikk pris for årets sportsprestasjon for kvinner

Marte Olsbu Røiseland vant avstemningen om årets sportsprestasjon for kvinner etter sine fem VM-gull.

Marte Olsbu Røiseland vant avstemningen om årets sportsprestasjon for kvinner. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Prisen ble delt ut av Karsten Warholm og Øystein Pettersen under den alternative idrettsgallaen, og hun takket via videolink fra Oberhof, der hun tidligere på dagen ble nummer to bak lagvenninne Tiril Eckhoff i verdenscupjaktstarten.

– Dette er utrolig deilig. Først og fremst vil jeg takke alle som har stemt. Så må jeg selvfølgelig takke skiskytterforbundet, lagvenninnene, støtteapparatet med skismørerne som gjør det mulig å prestere på topp, og min personlige trener Roger Grubben, som la en god gullplan i Anterselva. Det blir et OL neste år, og jeg håper vi snekrer sammen en god plan til det også, sa hun.

– Men min aller viktigste støttespiller er mannen min, Sverre. Du betyr alt for meg!

Vinneren ble kåret gjennom en digital avstemning.

Øvrige nominerte var Grace Bullen (bryting), Ingrid Syrstad Engen (fotball), Hedda Hynne (friidrett), Line Flem Høst (seiling), håndballjentene, Therese Johaug (langrenn), Maren Lundby (hopp) og Vilde Nilsen (paralangrenn). Håndballjentene og Lundby kom nærmest Røiseland.