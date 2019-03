Yttergård Jenssen scoret mot Solbakkens FCK

Dermed tapte Solbakkens menn viktige poeng i tittelkampen. Midtjylland ligger nå kun ett poeng bak den danske storklubben.

Den norske duoen Yttergård Jenssen og Mathias Rasmussen startet begge for Nordsjælland.

FCK tok en oppskriftsmessig ledelse før pause, men etter hvilen ville kaptein Yttergård Jenssen det annerledes. 22-åringen raget høyest på et innlegg fra venstre og headet inn scoring nummer fire for sesongen. Halvveis i annen omgang tok Nordsjælland ledelsen ved toppscorer Andreas Skov Olsen. Dansken står med 18 mål denne sesongen.

Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark / NTB scanpix

Ti minutter før slutt var København heldige da Nordsjælland scoret selvmål etter mye kluss inne i feltet. 2-2 må likevel sies å være et noe skuffende resultat for FCK, som jager ligaseieren.

Tidligere lørdag vant Randers 2-0 over Horsens. Benjamin Stokke spilte de siste 20 minuttene for Randers, mens Sivert Heltne Nilsen spilte hele kampen for Horsens. Sønderjyske slo Esbjerg 2-1.

(NTB)