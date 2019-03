Svenskenes yndling tok gullet da de norske skuffet: - VMs vakreste øyeblikk

ÖSTERSUND: Kvinnenes normaldistanse (15 kilometer) i Östersund ble som spådd veldig spennende.

Regjerende verdensmester Laura Dahlmeier var som ventet å regne med, mens Lisa Vitozzi, Justine Braisaz og Paulina Fialkova prikket inn VM-formen nok til å yppe seg.

Men da Hanna Öberg gjentok bedriften fra OL i Pyeongchang, der hun skjøt fullt hus og tok OL-gull på samme distanse, var det ingen som kunne stoppe svensken.

– Skulle vise at jeg var mester

– Jeg var veldig fokusert før start, på å gjøre en bra jobb på standplass. At jeg lykkes, det er jeg stolt over, sier Öberg til NRK etter gullet.

Ydmyk, stolt og rørt. Men full av selvtillit.

– Jeg vet at jeg kan. Jeg tenkte på siste skyting, nå skal jeg vise at jeg er olympisk mester, sier mesteren til NRK.

Fullt hus ble det også denne gangen, noe Vitozzi også klarte. Dermed ble det italiensk sølv, 23 sekunder bak Öberg. Franske Braisaz tok bronsen, foran Dahlmeier.

Fakta: VM skiskyting tirsdag VM skiskyting i Östersund, Sverige tirsdag, normaldistanse (antall tilleggsminutter i parentes): Kvinner, 15 km: Gull: Hanna Öberg, Sverige 43.10,4 (0), sølv: Lisa Vittozzi, Italia 0.23,6 min. bak (0), bronse: Justine Braisaz, Frankrike 0.32,5 (1), 4) Laura Dahlmeier, Tyskland 0.39,5 (1), 5) Paulína Fialková, Slovakia 0.45,5 (1), 6) Mona Brorsson, Sverige 0.49,9 (1), 7) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 0.53,7 (0), 8) Dorothea Wierer, Italia 1.06,7 (2), 9) Selina Gasparin, Sveits 1.59,5 (1), 10) Anastasia Merkusjina, Ukraina 2.04,6 (1). Norske: 18) Ingrid Tandrevold 3.04,8 (3), 23) Marte Olsbu Røiseland 3.26,0 (4), 29) Synnøve Solemdal 3.52,9 (2), 37) Tiril Eckhoff 4.22,3 (5). 93 utøvere fikk plassering.

– Mesterlig gjort

Men ingen kunne stoppe 23-åringen fra Kiruna, «hjemme» i Östersund. Gledestårene var enkle å spore etter løpet, og hun feiret gullet med å ta et godt tak rundt faren sin i målområdet.

– Foreldrene mine stiller opp hundre prosent, sa en rørt Öberg til NRK.

Og det var ikke bare hun som var rørt.

– VMs vakreste øyeblikk så langt, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith idet hun gikk ut fra siste skyting uten en eneste bom.

– Mesterlig gjort å gjennomføre slike serier, med det trykket som er rundt, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

Norske skuffelser hyllet Sverige

Det ble helt avgjørende i medaljestriden, der også Fialkova så ut til å overraske med et potensielt mesterskapsgull. Den slovakiske kometen traff på de 19 første, men sviktet på det siste skuddet.

Sviktet gjorde også de norske på standplass, der Ingrid Landmark Tandrevold (tre), Synnøve Solemdal (to), Marte Olsbu Røiseland (fire) og Tiril Eckhoff (fem) alle skjøt seg bort fra medaljestriden.

– En millimeter bom utgjør ti plasser på resultatlista, så det er en brutal konkurranse. Men ekstra deilig for Hanna, som har 20 treff. Hun hadde et perfekt renn i OL og et minst like perfekt renn på hjemmebane. Det må man bare glede seg over, sier Tandrevold.

Landmark Tandevold ble beste norske nummer 16. Bak kom Olsbu Røiseland (20), Solemdal (26) og Eckhoff (33).

– Ikke krise, men ikke bra nok for medalje. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er skuffende. Det har vært litt stang-ut i VM, men sånn er det i skiskyting, sier Olsbu Røiseland, som hadde to millimeterbom.

– Heldigvis har vi noen svenske å glede oss over. Dette var veldig stas for Hanna. 20 treff og gull på hjemmebane, det er imponerende å gjøre etter OL i fjor, slår hun fast.