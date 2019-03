Thingnes Bø reddet norsk VM-gull etter kriseserie: – Endelig våknet villdyret i meg

Johannes Thingnes Bø skjøt nesten Norge ut av VM-stafetten for par, men heldigvis for Norge ryddet Marte Olsbu Røiseland opp og sørget for at Bø kunne sikre gullet med to superserier på sisteetappen.

– Det var spennende. Endelig våknet villdyret i meg. Endelig fikk jeg det til. Det er stas, sa Thingnes Bø til NRK.

Han fikk gå ut i tet på sisteetappen og så seg aldri tilbake.

– Jeg er veldig fornøyd med å klaffe dem ned på siste skyting og sende Johannes ut i tet på sisteetappen der, sa Olsbu Røiseland til NRK.

– Det var lagarbeid i verdensklasse, la Thingnes Bø til.

Fakta: VM skiskyting torsdag, single blandet stafett: VM skiskyting i Östersund, Sverige torsdag (strafferunder/ekstraskudd i parentes): Gull: Norge 35.43,2 (0/6) – Marte Olsbu Røiseland (0/3), Johannes Thingnes Bø (0/3), sølv: Italia 0.13,4 min. bak (0/5) – Dorothea Wierer (0/2), Lukas Hofer (0/3), bronse: Sverige 0.20,0 (0/8) – Hanna Öberg (0/3), Sebastian Samuelsson (0/5), 4) Tyskland 0.30,5 (0/6) – Denise Herrmann (0/6), Erik Lesser (0/0), 5) Ukraina 0.41,5 (0/5) – Anastasia Merkusjina (0/5), Dmitro Pidgrusjnji (0/0), 6) Russland 0.52,7 (0/5) – Jevgenia Pavlova (0/2), Matvej Elisejev (0/3), 7) Frankrike 1.06,5 (0/10) – Julia Simon (0/6), Antonin Guigonnat (0/4), 8) Østerrike 1.08,2 (0/5) – Lisa Theresa Hauser (0/2), Simon Eder (0/3), 9) Tsjekkia 1.34,1 (0/4) – Eva Puskarcikova (0/4), Ondrej Moravec (0/0), 10) Latvia 1.34,3 (0/6) – Baiba Bendika (0/4), Andrejs Rastorgujevs (0/2). 28 lag fikk plassering.

Skremmeskudd

Det var på Thingnes Bøs første etappe, etter at Olsbu Røiseland hadde brukt et ekstraskudd på hver av sine skytinger, at Norge nesten skjøt seg ut av medaljekampen. Etter fullt hus på liggende ble det hele tre bom på stående. Bø klarte å fylle med ekstraskudd, men vekslet hele 20 sekunder bak teten.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Olsbu Røiseland tok inn på lederen etter å ha brukt et ekstraskudd på liggende, og da hun dro frem sitt første fulle hus på stående i VM, vekslet hun plutselig først.

– Fantastisk serie av Marte Olsbu Røiseland, meldte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det var en vinnerserie, la han til.

– Det er så digg

Bø slo tilbake med et nytt fullt hus på liggende, og var iskald da det hele skulle avgjøres.

Bø smalt ned fem blinker på siste stående og gikk ut på sisterunden åtte sekunder før italienske Lukas Hofer.

– Norge kommer til å vinne, skrek Stabrun Smith.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Marte Olsbu Røiseland så den siste skytingen sammen med NRK, og hun hyllet lagkameraten.

– Det var så digg. Det er Johannes på sitt beste, sa Røiseland.

Norge skrev seg inn i historiebøkene som gullvinner første gang øvelsen sto på VM-programmet. Italia tok sølvet, mens Sverige gikk inn til bronse.

De tre første etappene var på 3 kilometer, mens ankeretappen var 4,5 kilometer.

Thingnes Bø har vært vinterens suverent beste skiskytter og var et opplagt valg på herreetappene. Olsbu Røiseland har vært mest stabil av de norske kvinnene og fikk tillit til tross for noe svake individuelle resultater så langt i VM.

Olsbu Røiseland og Thingnes Bø var begge del av det norske laget som åpnet Östersund-VM med gull på mixedstafetten. Da gikk de sammen med Tiril Eckhoff og Vetle Sjåstad Christiansen.