21 utøvere involvert i dopingskandalen: - Enkelte vet ennå ikke at de er blitt identifisert

Statsadvokaten i München opplyser at til sammen 21 idrettsutøvere fra åtte nasjoner var innblandet i dopingskandalen som ble rullet opp under ski-VM i Seefeld.

På en pressekonferanse i München mandag opplyste statsadvokat Kai Gräber at de 21 utøverne kom fra til sammen åtte nasjoner: Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii).

Politiet sier at de har undersøkt et tresifret antall dopingsaker som vedrørte bloddoping gjennom en periode fra 2011 til 2019.

Fem idretter skal være involvert, tre av dem vinteridretter.

Kun én av de 21 utøverne skal ha deltatt under OL i Pyeongchang.

– Enkelte av utøverne vet ennå ikke at de er blitt identifisert, sa Gräber.

Mange penger

Den ansvarlige legen, Erfurt-baserte Mark Schmidt, skal ha mottatt mellom 40.000 (4000 euro) og 120.000 (12.000 euro) per klient per år for å ha gjennomført dopingen, sa Gräber onsdag.

Han opplyste videre at det er igangsatt ytterligere undersøkelser i Sverige, Slovenia og Nord-Italia. Det foreligger viktige eposter som bevis, og disse førte til at fire personer er blitt arrestert i Erfurt.

Gräber ga også detaljer om blodposene som ble funnet i en vask. De var hver seg i pakker på 500 milliliter. Kodene på blodposene er ennå ikke identifisert. En garasje bygd av legen Mark Schmidt ble brukt som lager over lang tid. Den inneholdt også to frysere. Det tok lang tid før garasjen med fryserne ble lokalisert av etterforskerne.

Resultater

Grabär la til at undersøkelser i Erfurt og Lindau har gitt resultater, og det samme har samtalene som etterforskerne har hatt med legen Schmidt.

– Men jeg kan ikke si noe mer om det nå, sa Gräber.

Det var i VM i Seefeld i februar at politiet gjennomførte en dopingrazzia som involverte flere nasjoner. Østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf ble avslørt for bruk av ulovlige midler. To estiske langrennsløpere var også involvert. Kasakhstaneren Aleksej Poltoranin innrømmet at også han hadde jukset med ulovlige midler, men trakk senere tilståelsen tilbake.

Senere er det også blitt kjent at to østerrikske syklister, Georg Priedel og Stefan Denifl, har vært involvert.

En ny utøver skal ha blitt arrestert i Erfurt denne uken. Utøveren sitter i varetekt, men identiteten er ennå ikke kjent.

Overvåking, razziaer og etterforskningen skal i hovedsak ha blitt gjort på bakgrunnen av den tidligere langrennsløperen Johannes Dürr. Han ble tatt for bloddoping og utestengt i 2014 og snakket om sitt dopingbruk i en dokumentar sendt i den tyske TV-kanalen ARD i januar.

(©NTB)