Fredag ble Besseberg dømt til tre år og én måned i fengsel for grov korrupsjon. Fallet er totalt for mannen som i over 25 år var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Dommen omtales av eksperter som knusende og en fullstendig seier for Økokrim. De tre dommerne er enstemmige i å mene at Besseberg tok imot russiske gaver, og at han handlet til fordel for russiske interesser med både ord og handling.

– Dette var som forventet, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

Da hun var visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA), så satt Anders Besseberg i organisasjonens styre. I podkasten «Skandalepresidenten» har Helleland fortalt om den eneste gangen de to pratet sammen.

Da, hevder hun, snakket Besseberg i svært pro-russiske vendinger.

– Da jeg var visepresident i Wada og sto midt i kampen om sanksjoner mot Russland, etter dopingskandalen, var det et stort problem at flere idrettsledere pleide tett kontakt med russerne. Når jeg konfrontert idrettsbevegelsen med dette ble jeg avfeid med beskjed om heller å ta side med Russland, sier Helleland til VG.

Hun mener dommen mot Besseberg viser hvordan Russland har hatt full kontroll over internasjonal idrett.

– Hadde det ikke vært for enkelte myndigheters standhaftighet og den koalisjonen vi klarte å stable på beina, så hadde det ikke skjedd noen ting, sier hun.

– Idretten, med få unntak, viste ingen vilje til å rydde opp, og det ser vi dessverre et bevis på i dag, legger hun til.

Helleland sitter i kultur- og idrettskomiteen i Europarådet i Strasbourg, og har ved flere anledninger frontet behovet for godt styresett i internasjonal idrett.

Foto: Frode Hansen / VG

– Hvilket signal sender dommen til internasjonal idrett?

– Saker som er grenseoverskridende som denne viser hvorfor det er nødvendig med et internasjonalt lovverk for brudd på godt styresett, slik at idretten må forholde seg til et tydelig lovverk, mener stortingspolitikeren.

Gransker: – Lei meg

I London sitter advokat Jonathan Taylor i selskapet Bird&Bird. Han gransket Besseberg på oppdrag for IBU før den norske rettssaken, og forfattet deretter en knusende rapport på 220 sider.

– Jeg finner ingen glede i den norske dommen. Jeg er bare lei meg for måten idretten har blitt før bak lyset på. Men jeg tror og håper at de reformene IBU har innført sørger for at dette ikke skjer på nytt, sier Taylor til VG.

– I hvilken grad er dommen viktig for idretten som bevegelse internasjonalt?

– Den er viktig fordi idrettsbevegelsen kan se at de som oppfører seg korrupt kan og vil bli holdt ansvarlig, sier advokaten.

Anders Besseberg lyttet rolig til tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne gjennom hele fredagen. Men da dommen falt og 78-åringen fikk ordet, reiste han seg og sa med klar røst:

– Jeg er selvsagt skuffet og overrasket over dommen og en del av begrunnelsene som er gitt av dommerne. Jeg anker dommen på stedet.

Forsvarerne til Besseberg var også svært skuffet fredag. De reagerte på deler av dommen og vil underbygge dette når de skal argumentere for en anke.

Det er ikke gitt at lagmannsretten vil ta anken opp til behandling. Det avgjøres på et senere tidspunkt. Men fredagens dom er altså ikke rettskraftig.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fornøyd aktor

Aktor Marianne Djupesland ga overfor VG uttrykk for at Økokrim var fornøyd med dommen fredag ettermiddag. Hun omtalte den som grundig.

Økokrim vil nå vurdere en motanke, men Djupesland gikk langt i å si at de trolig ville akseptert dommen på stedet dersom Besseberg ikke hadde anket.

– Ser du at det kan være noe positivt med dommen for idrettens del?

– Ja. Vi tror at dersom avgjørelsen blir stående, så kan den ha en signaleffekt i idretten, men spesifikt også for de internasjonale særforbundene. De forvalter store verdier, men også beslutninger som er viktige for utøverne, sier Djupesland.

Hun erkjenner at det er krevende saker å avdekke.

– Det skyldes at det er så mange land og personer med ulike nasjonalitet involvert. Men denne saken er jo et eksempel på at politiet, og her må man virkelig understreke betydningen av det internasjonale politisamarbeidet, ved den type samarbeid så er det mulig å avdekke disse sakene. Vi håper det kan ha en avskrekkende effekt.

– Det er ikke så ofte at påtalemyndigheten er så tett på idretten og korrupsjon. Er det noen som har overrasket deg i møte med idretten i denne saken?

– Korrupsjon trives gjerne under visse omstendigheter. Det handler om at det er store verdier involvert, kombinert med lite åpenhet. Og det er vel kanskje noe som er karakteristisk for hvordan situasjonen har vært i IBU, og kanskje, tror jeg - fortsatt er i en del internasjonale forbund. At det nettopp er mye makt konsentrert på noen få hender, men hvor det er lite innsyn og kontroll med virksomheten, sier statsadvokaten.

Nye ledere

I Østerrike er det et nytt regime som har tatt over IBU etter Anders Besseberg. En rekke tiltak er iverksatt for å bedre styresettet i organisasjonen.

En av Bessebergs store kritikere de siste årene, er Max Cobb. Amerikaneren satt lenge som styremedlem i IBU under Bessebergs presidentskap. I dag er han generalsekretær i organisasjonen.

– Endringen av måten denne sporten styres på er dramatisk de siste seks årene, og jeg er stolt over måten miljøet vårt opptrer på i dag, sier Cobb til VG.