Den norske unggutten kom ikke i gang da starten gikk. Det ga sisteplass i feltet med 27 biler, og der ble Stenshorne værende de første rundene.

Han klatret noen hakk utover i løpet. I alt ble det kjørt 18 runder.

Noel León fra Mexico vant sprinten foran tyske Oliver Goethe.

Fredag skuffet Stenshorne ved å bli nummer 18 i kvalifiseringen. Han var i mål på 20.-plass, men gjorde et lite byks etter at førere foran ham ble straffet for regelbrudd.

I slutten av mars knallet Stenshorne til med seier i sprintløpet i australske Melbourne.

Torsdag ble det kjent at 18-åringen er klar for juniorprogrammet til Formel 1-laget McLaren. Noen timer senere kom nyheten om at han nektes å kjøre løpshelgen på Silverstone-banen i England i sommer.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) slo ned på Stenshornes deltakelse i et GB3-løp på Silverstone i april. Det er en konkurranse som minner om Formel 3, og ifølge regelverket skulle tenåringen ha søkt om tillatelse. Hitech-laget har anket avgjørelsen.