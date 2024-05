Oppdateres

RBK sjokkerte Tromsø allerede etter 25 sekunder. Med Adrian Pereira og Sverre Nypan broderte de seg gjennom på kanten, før Jesper Reitan-Sunde satte inn 1–0.

Så kom snøværet. Mellom 10 og 30 minutter snødde det tett.

Med halvtimen spilt tittet solen frem i Tromsø, noe som nok varmer for både spillere, trenere og publikum. For bortefansen varmet det nok enda litt til at Marius Broholm satte inn 2–0 fra straffemerket like før pause.

Vetle Skjærvik utlignet for Tromsø i andre omgang. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det er årsbeste i første omgang, sier tidligere RBK-spiller Steffen Iversen i Adresseavisens tv-sending.

Etter pause smalt det den andre veien. På fem minutter hadde Vegard Erlien og Vetle Skjærvik utlignet etter hver sin dødball. Lagene var likt.

Da begynte det også å snø igjen.

TIL hadde kommet ut som et helt annet lag, med mye hjelp fra sine talenter. Blant dem: Jens Hjertø-Dahl.

Fra 17 meter plasserte 18-åringen ballen vakkert oppe i det lengste hjørnet. Utagbart for RBK-keeper Sander Tangvik. Snuoperasjonen var et faktum.

3–2: Jens Hjertø-Dahl limer ballen i krysset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Drømmetreff, sier Hjertø-Dahl til TV 2 rett etter å ha blitt byttet ut.

– En fantastisk scoring, men det er altfor mange som faller inn i egen boks, sier Steffen Iversen.