Hovland hadde før søndagens avslutningsrunde levert ustabilt i storturneringen i North Carolina. Med to slag under par stoppet han på ett slag over par totalt. Det gir en foreløpig 29.-plass når flere spillere er igjen ute på banen.

– Det er en stund siden Viktor har hatt en bogeyfri runde. Jeg tror han tar med seg noe bra fra den søndagen her, sa Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det er en kjemperunde, la kollega Henrik Bjørnstad til.

Kommende uke venter årets andre majorturnering i PGA Championship. Hovland kom på 2.-plass i turneringen i fjor, to slag bak vinner Brooks Koepka.

Helgens turnering i Charlotte er en del av PGAs rekke av turneringer med litt høyere status enn andre. Det gjør at bare 68 spillere får delta, og det er ingen cut etter to runder.

Sisteplassen får med seg 40.000 dollar, mens vinneren får en utbetaling på 3,6 millioner dollar (42 millioner kroner).

Hovland har hatt en tung sesongstart etter at han i fjor gikk til topps i PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over en rekke turneringer for å prioritere trening.