Katalanerne, som ble nummer to i ligaen, avsluttet sesongen uten et eneste trofé. Xavi kunne imidlertid takke av med en seier etter at president Joan Laporta sparket ham på fredag.

Bare uker tidligere kunngjorde Barcelona at Xavi hadde forlenget kontrakten sin for neste sesong, til tross for at treneren sa i januar at han hadde bestemt seg for å trekke seg til sommeren.

Ifølge spanske medier er det den tyske treneren Hansi Flick som skal presenteres som Xavis etterfølger denne uken.

Etter seieren over Sevilla kom Xavi med en advarsel om det som venter Barcelonas neste trener.

– Den burde vite at det er en vanskelig situasjon, fordi Barca er en vanskelig klubb og den er også i en ugunstig økonomisk situasjon. Det kommer ikke til å bli lett, sa han til DAZN.

– Jeg tror ikke arbeidet vi har gjort har blitt verdsatt nok, gitt den ugunstige situasjonen vi kom fra. Barca lå som nummer ni på tabellen da vi kom, fortsatte han.

Xavi tok over jobben i november 2021 og ledet Barcelona til tittelen forrige sesong, men i år endte laget hans ti poeng bak Real Madrid.