Mats Zuccarellos klubbkamerat i Minnesota Wild styrte inn et skudd fra Victor Hedman i spill fire mot tre mens finske Konsta Helenius satt utvist. Dermed er Tre Kronor for første gang siden 2018 klar for medaljekamp i VM.

– «Skitroligt», meldte matchvinneren overfor Viaplay.

Motstander i semifinalen lørdag blir vertslandet Tsjekkia, etter at Pavel Zacha scoret kampens eneste mål mot USA.

– Det var deilig at vi greide å avgjøre. Nå gleder vi oss til å reise til Praha og få en fantastisk ramme om semifinalen der, sa Ek.

Canada og Sveits vant tidligere torsdag og sørget for at tre av fire semifinalister er fra Norges gruppe.

Hevet seg

Finland gjorde et dårlig gruppespill og ville vært utslått før cupspillet om ikke Østerrike hadde tapt for nedrykksklare Storbritannia i siste runde. Tre seire, fire tap og 10 poeng var fasit for finnene i Norges gruppe.

Samtidig danset Tre Kronor gjennom den andre gruppen med sju strake seire og maksimale 21 poeng. Men utfallet av naboduellen ble alt annet enn opplagt. Et finsk lag med bare tre NHL-spillere mot Sveriges 18 tettet igjen og holdt nullen i de to første periodene selv om Sverige vant skuddstatistikken henholdsvis 13-5 og 11-3.

Det jevnet seg ut i den tredje perioden, men etter 55.02 kom åpningen. Iiro Pakarinen gikk på en finte, og Rasmus Dahlin føk forbi ham. Så skjøt han mellom beina på keeper Emil Larmi fra spiss vinkel.

Utlignet i siste minutt

Det så ut til å sende Sverige til semifinale, men Finland hevet seg til en desperat spurt, og 58 sekunder før slutt lå pucken i Sveriges mål. Hannes Björninen var sterk inne foran mål og styrte inn Valtteri Puustinens skudd.

Forlengningen var målløs til Helenius ble utvist for å holde igjen Adrian Kempe. I fire mot tre scoret Sverige vinnermålet.

Canada vant 6-3 over Slovakia og møter Sveits i semifinalen. Sveitserne slo Tyskland 3-1.