Det forteller Giroud i et intervju med den franske storavisen L'Equipe.

– Jeg kommer selvsagt til å savne det utrolig mye, men jeg har samtidig vurdert det dit hen at min tid her er over. Jeg er nødt til å gi plass slik at unge spillere kan tre fram i rekkene, sier Giroud.

Den tidligere Montpellier-, Arsenal- og Chelsea-spilleren debuterte for landslaget tilbake i 2011, og før sommerens fotball-EM står angrepsspilleren bokført med 57 landskamper. I 2018 var han med da Frankrike vant VM-gull i Russland.

– Det kommer til å bli mye følelser, og jeg har mange minner her. Likevel må jeg legge det bort, slik at jeg kan nyte hvert eneste øyeblikk. Følelsene kan ikke ta overhånd. Det er fortsatt én turnering igjen som vi er nødt til å vinne, sier Giroud.

De siste tre sesongene har Giroud spilt for italienske Milan. Til høsten går turen videre til MLS-klubben Los Angeles FC.