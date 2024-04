Det er det flere City-kjennere som spør seg om etter at jærbuen ikke engang var en del av troppen mot Chelsea. Sky Sports rapporterer at han heller ikke er med på Manchester City-trening i dag, tirsdag.

Før oppgjøret mot Chelsea hadde manager Pep Guardiola holdt døren åpen. Nå sår han tvil om nordmannen er i spill neste torsdag.

– Det er noen ganger vanskelig å få informasjon om skader, og Pep liker å holde det til det aller mest grunnleggende. Han holder kortene tett til brystet, sier Martin Blackburn.

Martin Blackburn City-korrespondent for tabloidavisen The Sun. Har fulgt klubben i 16 sesonger.

Kortene ble holdt tett til brystet også i desember. Da sa Pep Guardiola flere ganger at de vurdete fortløpende – før han til slutt erkjente at skaden var mer alvorlig enn først antatt.

Det førte til at nordmannen var ute i snaue to måneder. Det var hans første lange skadeavbrekk som City-spiller.

Guardiola bekreftet fredag at det nå dreier seg om et «muskelproblem», uten å spesifisere ytterligere.

– Det kan hende de har gjort det mer som en forholdsregel enn noe annet, sier Blackburn om at Haaland ikke engang var med til London.

Før oppgjøret mot Chelsea var den spanske manageren tydelig på at skaden gjorde Haaland utilgjengelig.

– Jeg tror ikke det er så alvorlig, men det gikk ikke i dag, sa Pep Guardiola til BBC før kampstart.

Ettersom klubben ikke har spesifisert ytterligere hvilken type muskelskade det dreier seg om, blir man overlatt til spekulasjoner.

– Noen så at han holdt seg til hamstringen på onsdag, selv om det ikke var helt tydelig. Hvis det er tilfellet, er de vanligvis veldig forsiktige med spillerne, sier Blackburn.

Simon Bajkowski mener Haaland «åpenbart» ble skadet i onsdagens kamp mot Real Madrid.

Simon Bajkowski Manchester City-skribent i Manchester Evening News

– Du ville ikke tatt av din beste spiss, din beste sjanse til å vinne kampen, hvis ikke, resonnerer han.

Guardiola avslørte etter kampen at Haaland selv ba om å bli byttet ut.

– Det er åpenbart urovekkende for City, sier Bajkowski videre.

Han sier det ikke er uvanlig for Guardiola å ikke oppgi nyheter om laget før kamp. Det at han i det hele tatt holdt døren åpen, kan antyde at skaden ikke er så alvorlig.

– Erling pleier å bruke litt tid på å komme tilbake fra skade. Det har de sett i år og i fjor. Men det er ikke så mange kamper igjen av sesongen, så kanskje de er ekstra forsiktige, sier journalisten.

Manchester City vant kampen 1–0 og gikk til finale i FA-cupen.

Neste mulige oppdatering på Haalands skadesituasjon kommer på onsdagens pressekonferanse, før City møter Brighton borte torsdag kveld.