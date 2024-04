The Athletic er et av flere internasjonale medier som melder at Liverpool er i gang med forhandlinger med Feyenoord om Arne Slot.

Feyenoord-manageren skal nå være Liverpools favoritt i jakten på Jürgen Klopps etterfølger. Tyskeren forlater klubben i sommer.

Også medier som Sky Sports og The Times omtaler forhandlingene mellom klubbene.

«De er også i kontakt med Slot, som skal være entusiastisk rundt muligheten om en overgang til Merseyside», skriver den anerkjente The Athletic-journalisten David Ornstein.

Nederlandske De Telegraaf skriver at Feyenoord kan kreve opptil 15 millioner euro for Slot. Kontrakten hans går ut sommeren 2026.

«Det er sannsynlig at samtalene med Feyenoord først og fremst handler om kompensasjon, en tydelig indikasjon på at Slot er lysten på jobben», skriver The Times.

45 år gamle Slot skulle egentlig holdt en pressekonferanse onsdag, men denne ble avlyst. Dermed har spekulasjonene bare tiltatt.

Slot var midlertidig trener for Cambuur mellom 2016 og 2017, før han signerte for AZ Alkmaar i 2019. Da ryktene begynte å svirre om at nederlenderen var i forhandlinger med Feyenoord, fikk han sparken i klubben.

Kort tid etter tok han over Feyenoord. Der oppnådde han umiddelbar suksess. Først ledet han dem til finalen i Europa Conference League, før de vant den nederlandske serien i 2022/23.

Denne sesongen styrer de mot en annenplass, gitt at ikke PSV Eindhoven går på en sensasjonell kollaps i sesongavslutningen.