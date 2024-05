Det melder The Athletic.

Wolverhampton har gjentatte ganger beklaget seg over VAR-avgjørelser i klubbens disfavør. Nå har klubben sendt inn et formelt forslag om at man ikke lenger skal benytte videodømming i Premier League, og det fører til at de 20 klubbenes representanter skal stemme over forslaget på årsmøtet i Harrogate.

En Premier League-talsperson bekrefter overfor The Athletic at VAR vil bli et tema på årsmøtet, men påpeker at ligaens ledelse stiller seg helt bak fortsatt bruk av teknologiske hjelpemidler.

Det kreves minst 14 ja-stemmer for at forslaget skal vedtas.

Ifølge en uttalelse fra Wolverhampton, som gjengis av The Athletic, har man besluttet å foreslå avvikling av VAR «etter nøye overveielse og med den ytterste respekt for PGMOL (firmaet som organiserer og utpeker dommerne til proffkamper i England) og de andre klubbene.

– Vi er ikke ute etter å klandre noen, men vil bare det beste for fotballen. Alle har prøvd å gjøre bruken av teknologi til en suksess, men etter fem sesonger med VAR i Premier League er tiden inne for konstruktiv og kritisk debatt om redskapets framtid, står det videre.

– Det er vår mening at prisen vi betaler for en liten økning i nøyaktigheten i avgjørelsene er i strid med fotballens ånd, og derfor bør vi fjerne det fra og med 2024-25-sesongen.

Data fra Premier League indikerer at nøyaktigheten i dommeravgjørelser har steget fra 82 prosent til 96 prosent siden VAR ble innført.