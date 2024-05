Fire scoringer fra Jan Kuchta og prikken over i’en fra Patrik Vydra på tampen gjør at Sparta Praha kan juble for sin 38. ligatittel.

Solbakken ble byttet inn i det 65. minutt. Hamar-gutten ble hentet fra Viking for omtrent 25 millioner kroner i januar og har startet tre ligakamper for Sparta denne sesongen.

23-åringen startet begge åttedelsfinalene mot Liverpool i Europa League da tsjekkerne tapte 2–11 sammenlagt.

Byrival Slavia Praha, med nordmennene Sheriff Sinyan, Conrad Wallem og Christos Zafeiris i troppen, vant også lørdag - men er fire poeng bak før siste kamp i mesterskapsrunden.