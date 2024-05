Det norske laget tok seg til finalen med tiden 3.26,89 natt til søndag i Nassau. De hadde den femte beste tiden, og med norsk rekord og 2.-plass i heatet sikret de seg også OL-plass i Paris i sommer.

I finalen natt til mandag samme sted blir det én endring på det norske laget. Josefine Tomine Eriksen fortsetter som startkvinne, og Amalie Iuel tar over på 2. etappe. På den tredje etappen erstattes Lakeri Ertzgaard av Elisabeth Slettum.

Henriette Jæger blir igjen ankerkvinne for Norge. Hun leverte et fantomløp sist natt da hun sikret OL-plassen for det norske laget.

Det internasjonale friidrettsforbundets stafettstevne (World Athletics Relays) på Bahamas fungerer i VM-år som kvalifisering til VM, og i år som kvalifisering til OL.