– Det er vanskelig å si hva som går gjennom kroppen, det er mange tanker og mye følelser. En spesiell, og surrealistisk, situasjon å være i.

Slik beskriver Maanum det å komme til seg selv igjen etter den dramatiske kollapsen 31. mars.

Mot slutten av ligacupfinalen mot Chelsea, da ballen var et helt annet sted, var det plutselig noen som slo alarm:

Frida Maanum hadde falt om. De dramatiske bildene skapte overskrifter verden rundt:

– Jeg husker bare at jeg våkner og ser medisinsk team rundt meg. Det var veldig mange. Jeg tror enhver hadde blitt stresset i den situasjonen. Det er det siste du tenker skal skje når du spiller en fotballkamp, sier Maanum.

Hun husker ikke hvordan sekundene før kollapsen var, men har sett opptak av det hele i ettertid. Det som et ledd i ta kontroll over og håndtere det som skjedde.

For som Maanum åpenhjertig sier: Det er ingen tvil om at dette var en tøff opplevelse.

GUESS WHO’S BACK! Frida Maanum er tilbake på banen og tar imot VG til intervju på Arsenals treningsanlegg. Foto: Jens Friberg / VG

– Jeg er redd. Det er en redsel for hva som har skjedd, sier Maanum om følelsene etter hun våknet.

– Jeg tror jeg er mest redd for hva som akkurat skjedde. Jeg tror alle som har vært litt bort eller besvimt, har en slags følelse av «shit, hva skjedde nå?». Det var vel det som gikk gjennom hodet mitt akkurat da det var ti ulike medisinske folk rundt meg.

Hun sier de prøvde å roe henne ned, men at det nesten gjorde henne mer stresset. «Du skal på en eller annen måte håndtere det, men det går ikke i den situasjonen», som hun selv sier.

BEHOLDE ROEN? Frida Maanum får behandling etter å ha falt om. Hun sier hun har sett video av episoden i ettertid, for å håndtere det hele. Foto: David Davies / Pa Photos / NTB

Selv om hun selvsagt skulle ønske at det ikke skjedde på banen og i kamp, er hun utrolig takknemlig for det medisinske apparatet var til stede og så sterkt.

– Det kunne ikke vært et bedre sted, heller – sammenlignet for eksempel med i leiligheten hjemme, sier Maanum.

Gjentatte ganger roser hun den behandlingen og oppfølgingen hun har fått i jakten på svar. De har hele tiden forklart henne hva de leter etter, og hun beskriver en følelse av trygghet – til tross for at situasjonen har vært så usikker.

Svarene har de fått, men Maanum ønsker å holde de for seg selv. Arsenal opplyste i en pressemelding etter hendelsen at det ikke var funnet «noen åpenbare hjerteproblemer». Ledende eksperter på området ble koblet på.

Maanum bekrefter imidlertid at hun nå har en hjertemonitor for sikkerhets skyld.

FINT DRIV: Frida Maanum tidligere i kampen mot Chelsea 31. mars. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Men hun sier hun kom til hektene relativt kjapt etter det som skjedde.

Motstanderne Guro Reiten og Maren Mjelde ventet utenfor det medisinske rommet, og de ble beroliget av en melding fra Frida Maanum der inne. Arsenal vant for øvrig til slutt – «for Frida», som flere av lagvenninnene i ettertid har sagt.

Og på tribunen satt kjæresten Emma Lennartsson. – Det var forferdelig å se, sa Lennartsson i et intervju med svenske Aftonbladet.

– Det var veldig dramatisk for henne, og for familien hjemme i sofaen. Kanskje spesielt for henne, som var der på tribunen. Hun kom ganske kjapt ned til meg, det var godt å ha henne der så fort og hele den første uken, sier Maanum.

Og familien har alltid vært der for henne. Det var begynnelsen på en annen krevende prosess: Veien tilbake.

VAR SAMMEN OM DET: Maanum beskriver kjæresten Frida Lennartsson (venstre) som en uvurderlig støtte. De var sammen hele den første uken etter kollapsen. Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

– Det har vært mye, jeg skal være ærlig på det. Det har vært legebesøk nesten hver dag i halvannen uke for å finne svar. Det har vært et fantastisk medisinsk team rundt meg, ikke bare i Arsenal, men også med landslaget, siden jeg kanskje skulle dit, sier Maanum.

Landslagssamlingen i april ble ikke noe av, men i helgen var hun tilbake på banen da Arsenal slo Leicester – og Maanum ble tatt imot til stående applaus fra mer enn 40.000 på The Emirates.

– Det var veldig rørende, jeg må innrømme jeg fikk gåsehud. At et nesten fullsatt Emirates reiste seg ... det var en fin velkomst tilbake på banen.

Men har alt som skjedde fått henne til å se på selve livet på en annen måte?

– På en måte ja. Livet er ganske skjørt på mange måter, i alle fall livet som fotballspiller. Det er lett å ta det for gitt. Å komme tilbake på søndag satte det ganske i perspektiv, at jeg skal være ganske takknemlig for hver gang jeg går ut på den banen. Jeg har alltid vært det, men når noe sånt skjer, så får du et annet perspektiv på det. På den måten kan det også være noe positivt i det, sier hun – men understreker at hun aller helst skulle vært det foruten.

Hun beskriver at veien tilbake har inneholdt frykt, usikkerhet og redsel – og at hun rakk å tenke det verste om karrieren videre som fotballspiller. Nå, derimot, er det mulig å se fremover igjen.

– Det er et sårt tema, det har tatt tid å kunne prate om det. Jeg har trengt å holde meg litt til min kjerne for ikke å prate for mye om det. Men jeg tenker det er fint å prate åpent om det, jeg tror ikke man leser så ofte om det i media.

Nå er hun ikke redd for det lenger, nå føler hun seg trygg.

– Det er noe som gjør veldig vondt. Mange rundt meg har vært redde, jeg har vært redd, også. Litt tøft er det, men jeg tror det kommer noe godt ut av det, også, sier Frida Maanum.