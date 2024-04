– Jeg setter pris på støtten deres! Det er trakassering, og har vært det i måneder. Nok er nok, skrev Marcus Rashford på Twitter klokken 01.36 natt til fredag.

Meldingen var et svar til en annen bruker som viste Rashford sympati for all kritikken han har måtte tåle over tid.

Manchester United-angriperen har blitt heftig kritisert både av eksperter og i sosiale medier gjennom sesongen for svake prestasjoner. Rashford har scoret to ganger på sine siste ti Premier League-kamper.

Det har heller ikke hjulpet at laget selv hatt en kaotisk sesong med tidlig exit i Champions League og en skuffende Premier League-sesong hvor de nå ligger på sjetteplass med fem kamper igjen å spille.

Her er noe av det Rashford ble har blitt kritisert for tidligere i sesongen:

Den skadeskutte spissen ble tatt av banen under avansementet i FA-cupen mot Coventry City søndag. Da han forlot banen på Wembley ble han buet av deler av supportermassen, skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Rashford ble deretter utelatt fra troppen som slo Sheffield United 4–2 midtukens kamp med en angivelig skade.

Siden debuten i februar 2016 har Rashford spilt 399 kamper, scoret 131 mål og servert 64 målgivende pasninger i Manchester United-drakten.

