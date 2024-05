Etter seieren skiller det nemlig 12 poeng ned til regjerende seriemester Feyenoord på 2.-plass, med bare tre kamper igjen av sesongen.

Det var gjestene som kom best ut fra start da Metinho sendte Sparta Rotterdam i ledelsen etter bare åtte minutter. Said Bakari scoret imidlertid selvmål bare elleve minutter senere og sørget for at lagene sto likt igjen.

Etter en snau halvtime fullførte Johan Bakayoko snuoperasjonen da han sendte PSV i ledelsen, men det holdt til bare i tre minutter før Olivier Boscagli også noterte seg for et selvmål til 2-2.

Samme mann rettet imidlertid opp igjen da han sørget for ny PSV-ledelse halvveis ut i andre omgang, før Jordan Teze fastsatte resultatet med 12 minutter igjen på klokken.

Tobias Lauritsen spile hele kampen for Sparta Rotterdam.

Ligagullet var PSVs 25. i æresdivisjonen. Bare Ajax har flere ligatitler med sine 36 triumfer.