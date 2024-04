– De store klubbene vil komme på nytt og de vil neppe være veldig bekymret over det som skjedde i januar.

Det sier Tomas Taecke. Han har i 12 år vært ansatt som fotballjournalist i Belgias største avis Het Laatste Nieuws og bruker hver eneste arbeidsdag på å følge Nusas lag, Club Brügge, tettest mulig.

– Nusa har kontrakt til sommeren 2027. Er det sannsynlig at han blir værende så lenge?, spør VG fotballjournalisten.

– Jeg tror ikke han er Brugge-spiller i så lang tid. Han har selv sagt at han skal vente til slutten av inneværende sesong for å se hva som skjer.

Tomas Taecke Fotballjournalist i Belgias største avis, Het Laatste Nieuws.

Gjennom sin fartstid som fotballjournalist har Taecke sett unggutt etter unggutt forlate Club Brügge for store pengesummer til fordel for større klubber, ofte i Premier League.

Han mener Nusa burde tenke seg om en ekstra gang hvis han skulle vurdere å forlate Club Brügge kommende sommer.

– Jeg er usikker på hvor lurt et slikt klubb-bytte vil være for Nusa nå.

– Jeg tror han har godt av et ekstra år her med full sesongoppkjøring, ingen skader og få finne ut av hva han skal gjøre i øyeblikkene hvor det handler om å være bestemt og avslutte angrepene.

Han viser til tallenes tale for Nusa denne sesongen. Fire mål og fire målgivende pasninger på 40 kamper i alle turneringer.

– Det er for lite for en spiller av hans kaliber. Hans største problem er og har en stund vært valgene han tar foran mål.

Nusa erkjente selv i et ferskt VG-intervju at tingene Taecke peker på er noe han må bli bedre på:

– Jeg er en skapende, leken spiller som mangler litt målpoeng, og det ønsker jeg å endre, fortalte Nusa.

Med mindre Nusas målpoeng tar seg kraftig opp den resterende delen av sesongen håper Taecke at nordmannen tar en sesong til i Belgia, men:

– Ser du likevel på det som mulig at han kan forlate Belgia allerede til sommeren?

– Ja, det gjør jeg. Klubbene kommer til å komme etter ham på nytt. Han er ung og har stort potensial, og selv om alt ikke sitter foran mål ser man hvor stort potensialet hans er. Han og hans støttespillere må finne ut hva de mener er rett, avslutter Taecke.

Nusa selv sier han hverken vet eller fokuserer på hvor han bor og spiller fotball etter sommeren:

– Hvordan ser du nå på fremtiden i Brugge?

– For å være ærlig med deg så er jeg akkurat nå veldig fokusert på det som skjer her. Vi er i et sluttspill for øyeblikket og det er det vi ofrer alt fokuset vårt til nå.

– Jeg tenker faktisk veldig lite på fremtiden om dagen, jeg er veldig «happy» her i Brugge, får masse spilletid og vil bare fortsette denne gode flyten. Så må eventuelle valg om fremtiden tas når det kommer til sommeren eller når det er behov for det. Akkurat nå ofrer jeg det ikke en tanke.

– Men alle skjønner du har store drømmer du vil oppnå!

– Ja, ja. Alle har store drømmer, men jeg tror at hvis man tar ting steg for steg og gjør ting på riktig tidspunkt så er det det beste. Så får vi se når det er.

Neste test for Nusa og Club Brügge i jakten på ligatittelen er på bortebane mot Genk. Kampen kan du se på VG+ Sport: