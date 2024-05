Fredag ble Marit Bjørgen og Pål Gunnar Mikkelsplass hentet inn som trenere i kvinnelaget, og de sier begge at de håper på et comeback for den tidligere skidronningen.

Johaug har imponert både i skiløypa og med løpesko den siste tiden, og det er ingen hemmelighet at hun har lekt med tanken på å satse igjen foran ski-VM på hjemmebane.

– Vi har holdt av en plass til Therese, og så er det opp til henne om hun ønsker å gjøre comeback. Hun er hjertelig velkommen på laget og ville betydd mye der, sier daglig leder Cathrine Instebø i skiforbundet til NTB.

Bjørgen: – Positivt

Bjørgen kjenner Johaug godt gjennom mange år som både lagkamerat og nær venninne. Hun vil ikke mase på 35-åringen, men ønsker samtidig å få henne inn i laget.

– Vi kjenner jo nivået til Therese. Hun har alle muligheter hvis hun har lyst til å komme tilbake. Og så tror jeg det er veldig positivt for hele laget, og at det vil skape en trygghet og ro, sier Bjørgen.

– Jeg maser ikke på henne om det. Hun må ta det valget selv. Jeg tror ikke vi kan påvirke det. Men om hun synes det er bra at vi (Bjørgen og Mikkelsplass) er her, så er jo det positivt.

Håper

Mikkelsplass var trener for Johaug da hun var utestengt for doping i perioden 2016-18. Han mener at et Johaug-comeback vil kunne lette presset for de andre landslagsløperne.

– Det vil jo bety en slags trygghet for utøverne. Hun vil ta mye av presset, og hun er vant til det. Det vil være en lettelse for hele laget, sier han.

Han er usikker på hvor mye påvirkningskraft han kan ha på Johaugs valg.

– Jeg er ganske avslappet til det, for hun må ha en indre følelse av at det er rettferdig overfor familien. Hvis hun får den gode samvittigheten og et opplegg som passer for henne, og hun går inn i det, så er hun 100 prosent der. Men hun må være trygg nok på det hun gjør. Og så håper vi at resultatet blir at hun satser videre, sier Mikkelsplass.