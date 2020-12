Sjefsideologen bak Norges gullrush er død: – Han tenkte på hele mennesket

Norsk idrett har vært et eneste gullrush i 30 år. Thor Ole Rimejorde får sin del av æren for det. Nå er han død, 87 år gammel.

IDRETTSGALLA: Thor Ole Rimejorde (i midten) fikk på Idrettsgallaen i 2010 æresprisen. Her sammen med Johann Olav Koss og svømmeren Ingvild Snildal. Foto: Andersen, Kristoffer Øverli / Scanpix

– Han har satt et meget sterkt fotavtrykk i norsk idrett, sier tidligere landslagstrener i fotball, Per-Mathias Høgmo.

– Han er på mange måter sjefideologen for det norske idrettseventyret, sier tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl.

– Han tenkte på hele mennesket, fastslår Johann Olav Koss – som kom under Rimejordes vinger allerede på slutten av 1980-tallet.

Rimejorde var på mange måter mannen bak den norske toppidrettsmodellen som begynte med Prosjekt 88, og som senere ble en stor suksess med Olympiatoppen og Norges utrolige gullfangst gjennom tre tiår. Opprinnelig var han håndballtrener og den eneste som har vært trener for et norsk herrelandslag i OL. Dødsfallet ble kjent i en dødsannonse i Aftenposten onsdag.

Koss, som ble trippel OL-mester på Hamar i 1994, sier at han ikke hadde blitt olympisk mester uten Rimejorde.

– Jeg glemmer aldri første gang jeg skulle møte Rimejorde. Jeg trente annerledes enn de andre og trodde jeg var innkalt for å bli utspurt om det. Men det første han sa, var «hva er det Johann vil gjøre etter at han legger opp?».

– Jeg hadde jo en drøm om å bli lege, så jeg fortalte det. Vi så på karakterene mine, og han fastslo at «dette er ikke bra nok». Rimejorde laget et opplegg der jeg både kunne utdanne meg og være toppidrettsutøver.

– Hvorfor ble det avgjørende for dine OL-prestasjoner?

– Fordi jeg hadde utdanningen som et støtteben i frykten for ikke å lykkes i idretten, ikke bli god nok. Da ble det lettere å prestere. Jeg visste at jeg hadde nok i bakhånd.

– Det er mange som hjalp meg til å bli OL-mester. Men at han så mine behov og ga meg den muligheten, er helt rått, sier en beveget Koss.

– Han så hele mennesket. Rimejorde har blitt knyttet til 24-timersutøveren i betydning toppidrettsutøver 24 timer i døgnet. Men det er ikke riktig at han ville at vi skulle være toppidrettsutøvere hele døgnet. Han var opptatt av at vi også skulle gjøre andre ting.

Etter at Thor Ole Rimejorde hadde lagt et grunnlag gjennom Prosjekt 88 – som gikk fra 1984, ble Bjørge Stensbøl sjef for det som heter Olympiatoppen fra høsten 1989.

– Da jeg overtok etter ham, var jeg bevisst på å plassere Thor Ole på nabokontoret. Jeg ha tett kontakt med ham for å lære og unngå de feilene som han selv mente han hadde gjort. Han hadde gjort mye godt forarbeid, slik at det var enkelt for meg å starte Olympiatoppen, sier Stensbøl.

– Han var en veldig god mentor og læremester. Han er en ukjent legende i norsk toppidrett.

Per-Mathias Høgmo minnes lange og lærerike samtaler med Rimejorde mens den tidligere landslagstreneren i fotball studerte på Idrettshøgskolen på 1990-tallet.

– Det var på mange måter på kontoret hans jeg ble interessert i filosofi. Han var veldig opptatt av evnen til å undre seg, stille spørsmål. Han var en av dem som satte hele mennesket i system. Han var en omsorgsperson, men samtidig stilte han krav til kvalitet i prestasjonene. Den balansen er noe det jeg lærte mest av ham, sier Høgmo.

– Samtidig var Thor Ole Rimejorde en slags farsperson for alle som kom til Olympiatoppen på 1990-tallet – med Bjørge Stensbøl og Åsne Havnelid og alle de andre som var med på å skape eventyret.