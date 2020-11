Enorm dag for Bryne: Opprykkskamp og Haaland i «Der Klassiker»

I 2016 ble Erling Braut Haaland (20) byttet inn i siste seriekamp da Bryne rykket ned fra Obos-ligaen. I dag, fire år senere, trenger jærbuene bare ett poeng mot Sotra for å returnere til 1. divisjon - mens Haaland er superstjerne i «Der Klassiker» mot Bayern München noen timer senere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

STJERNE: Lørdag kan Bryne rykke opp ved hjelp av penger fra Erling Braut Haaland-salg. Foto: EPA

Erling Braut Haaland har aldri lagt skjul på hvor han kommer fra. 20-åringen har rødt Bryne-blod i årene og har gjort det vanlig for det norske folk å høre jærske uttrykk som «grævla» og «drylte» på riksdekkende TV.

Ordene «Ett liv - en klubb» er klistret på broen ned mot Bryne Stadion, og lørdag ettermiddag vil superspissen trolig følge med på barndomsklubbens opprykkskamp mot Sotra, etter å ha vært innbytter da Bryne rykket ned i siste serierunde i 2016.

Assistenttrener Even Sel jobbet nært med Haaland da han var guttespiller i Bryne. De satt blant annet ofte lenge sammen og så på video for å diskutere hvordan sistnevnte kunne utvikle seg. Da VG prater med ham, er han spent.

– Jeg kjenner det er litt ekstra i dag. Jeg gjør det. Men følelsen er god. Vi har god selvtillit i laget. Vi har prestert stabilt bra i hele år. Den eneste kampen vi har tapt i år, var mot Vard da vi fikk en mann utvist i første omgang. Gjør vi som vi har gjort tidligere i år, skal det gå veien, sier Sel foran avspark klokken 13.00.

NÆR TILKNYTNING: Mens Erling Braut Haaland fortsatt elsker Bryne, selger barndomsklubben Dortmund-trøyer med hans navn i stadionbutikken. Her med trener Jan Halvor Halvorsen og daglig leder Knut Ove Joa. Foto: Tommy Ellingsen, VG

Satser med Haaland-penger

På Jæren er det lørdag mange følelser i sving. Klubben har måttet innkalle ekstra vaktpersonell for å passe på at de 600 tillatte tilskuerne ikke stormer banen ved et eventuelt opprykk. De er nødt til å overholde coronareglene, men euforien vil uansett være der hvis det nødvendige poenget sikres.

For hovedtrener Jan Halvor Halvorsens menn trenger bare uavgjort mot Sotra for å være klare for 1. divisjon, etter å ha konkurrert på et av Norges to øverste nivåer i 45 sammenhengende år før nedrykket i 2016.

– Det vil bety veldig mye hvis vi klarer det. Vi føler jo at vi hører hjemme der. Vi har en tradisjon for å være på de øverste nivåene i Norge, og vi har jobbet veldig hardt over flere år for å komme tilbake igjen, forteller Sel.

BRYNE-MANN: Even Sel har vært en del av Bryne Fotballklubb hele livet. Nå som assistent. Foto: Heiko Junge, NTB

Han er tydelig på at klubbens knallharde satsning mot toppen av norsk fotball i stor grad er muliggjort av én mann - Erling Braut Haaland.

Det er gjennom inntektene Bryne har fått for videresalgene av spissen de siste årene.

– Erling har bidratt med at han har blitt solgt. Først til Molde, så til Salzburg og Dortmund. De pengene som har kommet inn, har bidratt til at vi kan opprettholde en god satsing. Så er det motivasjon å se det han holder på med. Det er en inspirasjon for alle som holder på her i Bryne fotballklubb, sier Sel.

BRYNE-GUTT: Erling Braut Haaland la grunnlaget for karrieren i barndomsklubben. Foto: Even Sel

– Stor dag

I Sels beskrivelse av lagets styrker i 2020, får man assosiasjoner tilbake til de store Bryne-utgavene, som inneholdt navn som Gabriel Høyland, Rangvald Soma og Alfie Haaland.

– Vi har mye løpskraft og duellstyrke. Vi har også vært veldig gode i kontraspillet, sier Sel, som har stor tro på at opprykket vil sikres.

Det tror også Jærbladet-kommentator Marcus Sikveland.

– Bryne er store favoritter. Sotra står med fem strake tap. Det er en aldri så liten bombe om Sotra stikker av med poeng her. Det ble 5–2 til Bryne og overkjøring sist gang lagene møttes, sier Sikveland til VG.

Fakta PostNord, avdeling 2 PostNord-ligaen ble i år spilt med redusert serie, på grunn av coronapandemien. Det vil si at lagene møttes én gang hver i grunnspillet, før 1–7 tok med seg poengene inn i det pågående sluttspillet som avvikles over seks runder. Dette er tabellen akkurat nå: 1. Bryne - 37 poeng (3 kamper) 2. Egersund - 31 poeng (4 kamper) 3. Vard - 31 poeng (4 kamper) 4. Asker - 31 poeng (4 kamper) 5. Arendal - 28 poeng (3 kamper) 6. Fløy - 21 poeng (3 kamper) 7. Sotra - 20 poeng (3 kamper)

Han gleder seg til matchstart.

– Det er en stor dag for Bryne og alle som er glad i klubben. Det har vært mange tunge år, som toppet seg med nedrykket i 2016. Etter å ha vært farlig nær nedrykk til Norsk Tipping-ligaen i fjor, ser det endelig ut til å bli en etterlengtet opptur. Og Jæren trenger et Bryne tilbake i toppfotballen.

Oppgjøret sendes direkte hos Jærbladet fra klokken 12.30. Avspark er 13.00. Braut Haaland skal selv i aksjon på Signal Iduna Park mot Bayern München klokken 18.30.