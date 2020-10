Ulvestad tomålsscorer i Djurgården-seier

Djurgården henger med i medaljestriden i Allsvenskan etter 4-0 over Sirius lørdag. Fredrik Ulvestad bidro med to langskudd som gikk i mål.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredrik Ulvestad (til venstre) storspiller i Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Djurgården - Sirius 4–0

Med seieren er Djurgården nummer fire, men det skiller bare ett poeng opp til Häcken på 2.-plass. Malmö er sju poeng foran der igjen og har festet et grep om seriegullet.

Lørdag ble det seier med kalassifre for Djurgården, til tross for at det sto 0-0 til pause i møtet med Sirus. Det var Sirius som var det klart beste laget før hvilen, men overtaket resulterte aldri i mål.

Da Sirius-stjernen Stefano Vecchia fikk rødt kort etter 57 minutter, kollapset gjestene. To kjappe mål av Kalle Holmberg (66 og 72) ga Djurgården ledelsen før Fredrik Ulvestad viste seg fram.

Den norske midtbanespilleren ville også bli tomålsscorer, og med to skudd fra distanse etter 77 og 86 minutter ble han nettopp det. På det siste målet fikk Aslak Fonn Witry notert en målgivende. De to nordmennene spilte hele kampen.

– Vi falt sammen som et korthus etter utvisningen. Ingenting stemte. Det var en veldig rettferdig seier, sa Sirius-kaptein Tim Björkström til Dplay.

I lørdagens andre kamp spilte Alexander Søderlund hele kampen da Häcken spilte 2-2 mot Mjällby. Søderlund bidro med målgivende til 1-2-målet.

(©NTB)