Hylles av sørgende fans i Buenos Aires-gatene: «Maradona er større enn Pele!»

BUENOS AIRES (VG) Tusenvis av argentinere strømmer ut i gatene etter den triste nyheten om Diego Maradonas bortgang.

Onsdag kom nyheten om at Diego Maradona døde av hjerteinfarkt i sitt eget hjem, 60 år gammel. Siden har det vært store samlinger foran La Bombonera, stadion hvor Boca Juniors spiller sine hjemmekamper i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Utenfor stadion står Maradona på statue.

Senere samlet folk seg foran Obelisken, det store landemerket midt i Buenos Aires sentrum.

Obelisken er en aveny med et gigantisk veikryss, og enorme folkemengder samles ofte her for å markere noe. Enkelte av veiene er blokkert for trafikk.

VGs reporter på stedet forteller at tusenvis av sørgende fans, i hovedsak menn.

De fremmøtte synger «Maradona er ikke død, Maradona lever fortsatt hos det argentinske folk». Andre synger «Maradona er større enn Pelé!».

Mange gråter og holder rundt hverandre.

«Man kan føle det, man kan føle det. Diego er til stede» og «Diego i mitt liv, du er gleden i mitt hjerte», synes det.

Maradona blir fremhevet som en gud. Folkemengden drikker øl, flere synger ordspill på draktnummeret 10 (diez) og Gud (dios) og de samme sangene som de vanligvis ville sunget på en fotballkamp.

Enkelte har trykt opp skaut og sjal med fødsels- og dødsdatoen.

I god argentinsk stil har enkelte tatt med trommer og mange argentinske flagg, som flere bærer rundt skuldrene.

Omkring 7000 personer er registrert smittet det siste døgnet i Argentina. Munnbind er påbudt i landet. Enmetersregelen er glemt denne dagen, og folk står tett-i-tett.

Et stort politioppbud har samlet seg i gatene rundt, men det er god stemning. Det er en slags hyllestfest til Maradona.

Enkelte har flagg med påskriften «Tusen takk, Gud».