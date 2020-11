Hylles av sørgende fans i Buenos Aires-gatene: – Han var mer enn bare et menneske

BUENOS AIRES (VG) Tusenvis av argentinere strømmer ut i gatene etter den triste nyheten om Diego Maradonas bortgang.

Onsdag kom meldingen om at Diego Maradona døde av hjerteinfarkt i sitt eget hjem, 60 år gammel. Siden har det vært store samlinger foran La Bombonera, stadion hvor Boca Juniors spiller sine hjemmekamper i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Utenfor stadion står en statue av folkehelten.

Senere har store folkemengder samlet seg foran Obelisken, et landemerke midt i Buenos Aires sentrum.

Obelisken er en aveny med et gigantisk veikryss, og enorme folkemengder samles ofte her for å markere noe. Enkelte av veiene er blokkert for trafikk.

– Jeg begynte å gråte da jeg fikk høre om det på jobb, men da jeg kom hit og så all lidenskapen for fotball, så ble tristheten til glede. Det er det Argentina har som er unikt, fotball forvandler sorgene våre til glede, sier Fernando Seqouia til VG.

– Han hadde ønsket at vi feiret ham slik vi gjør nå, ikke at vi gråter, mener Javier Sosa.

– Dette er spesielt

De fremmøtte synger «Maradona er ikke død, Maradona lever fortsatt hos det argentinske folk». Andre synger «Maradona er større enn Pelé!».

– Jeg er River-supporter, han er Boca-supporter, de der holder med laget Independiente. Men her er vi alle samlet på ett sted. Det er første gang jeg opplever, dette er spesielt, sier Tomas De Rosa til VG.

Han er sammen med en vennegjeng blant de mange som var møtt opp foran Obelisken.

– Det er dette Maradona fikk folk til å gjøre, til å samle seg. Jeg er 20 år og har aldri sett han spille, men de som er eldre har fortalt om ham og jeg har sett klipp på TV. Han var mer enn bare et menneske, sier De Rosa videre.

Mange gråter og holder rundt hverandre.

«Man kan føle det, man kan føle det. Diego er til stede» og «Diego i mitt liv, du er gleden i mitt hjerte», synges det.

– Han var en støttespiller for den laveste arbeiderklassen. Han fikk oss til å samle oss om noe. Han var et idol, en Gud, sier 15 år gamle Dalal García, som hadde møtte opp sammen med moren Lucía Balut, broren Ramiro og familievennen Gaston Gonzalez.

– Vi så Maradona blant publikum under en fotballkamp på Bocas stadion i mars. Alle gråt da de så ham, sier hun.

Fremhevet som en gud

Maradona blir fremhevet som en gud. Folkemengden drikker øl, flere synger ut ordspill på draktnummeret 10 (diez) og Gud (dios) og de samme sangene som de vanligvis ville sunget på en fotballkamp.

– Han er den eneste personen som har, siden han ble født, gitt glede til det argentinske folket. Han var en idrettsmann som forsvarte folket, de fattige, han forsvarte alle, sier Martin Ronzoni.

«Den som ikke elsker Maradona, elsker ikke sin egen mor» synger han på fortauet.

– Det store flertallet her har aldri sett Maradona, men vi elsker ham. Da jeg kom på jobb, ble jeg fortalt at Maradona var dø. Maradona kan ikke dø. Vi skal aldri glemme ham, sier Ronzoni.

SKAL ALDRI GLEMME: Martin Ronzoni sier han aldri vil glemme Diego Maradona. Foto: Hilda Nyfløt, VG

Enkelte har allerede rukket å trykke opp skaut, sjal eller flagg med fødsels- og dødsdatoen til Maradona. Mange la ned blomster foran inngangen til legendens tidligere hjemmebane.

– Hjertet mitt er delt i to. Jeg er så trist, sier Fernando Nunez.

I god argentinsk stil har enkelte tatt med trommer, og mange bærer det argentinske flagget rundt skuldrene.

– For meg var han en Gud. Han spilte med glede og med hele hjertet sitt. Da jeg hørte om dette, gråt jeg, sier Marcos Barboza, som har tatt med barna Florencia og Antonio for si farvel til fotballhelten.

Glemmer coronatiltakene

Onsdag informerte regjeringen om 8593 nye smittetilfeller av coronaviruset. Til sammen er det registrert over 1,39 millioner smittetilfeller og over 37.000 dødsfall. Munnbind er påbudt i landet. Men enmetersregelen er glemt denne dagen, og folk står tett-i-tett.

Et stort politioppbud har samlet seg i gatene rundt natt til torsdag norsk tid, men det er god stemning. Dette er en slags hyllestfest til Maradona.

Enkelte har flagg med påskriften «Tusen takk, Gud».