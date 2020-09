Direkte: Haaland jakter sin første Dortmund-tittel

Siste innlegg

18 ′ Mål for Bayern München! Borussia Dortmund 0 - 1 Bayern München Mål: Corentin Tolisso Målgivende: Robert Lewandowski MÅÅÅL! Bayern kontrer lynraskt etter en Dortmund-corner. Müller finner Lewandowski på kanten, som spiller inn i feltet til Tolisso. Franskmannen skyter via keeper og opp i tverrligger. Returen setter samme mann i mål. Et vakkert angrep!

18 ′ Hjørnespark til Borussia Dortmund

17′ DEL Dortmund vinner ballen høyt når de presser Bayern. Haaland får ballen og trer gjennom Reus. Kapteinen smeller til, men skuddet går via en fot og ut til corner.

16′ DEL Dortmund slår langt mot Haaland, men nordmannen taper duellen mot de store midtstopperne

15′ DEL Dortmund får rensket unna etter corneren.

15 ′ Hjørnespark til Bayern München Tolisso vinner en corner for Bayern.

12′ DEL Haaland finner rom på kanten for får ballen med mye plass rundt seg. Nordmannen får en dårlig touch, men får lagt inn. Blir aldri farlig.

10′ DEL Kimmich kommer på et innlegg fra venstre og nikker hardt mot nærmeste hjørne. Dortmund-keeperen er våken, men det var en stor sjanse for de rødkledde.

10′ DEL Hummels nikker corneren ut av farlig sone.

9 ′ Hjørnespark til Bayern München Davies vinner en corner for Bayern.

8′ DEL Haaland vender godt opp 30 meter fra mål og triller ut til Passlack. Innlegget blir for dårlig og Bayern får kontroll.

6′ DEL Det har vært en jevnspilt innledning, men begge lag viser vilje til å angripe. Det er to solide lag, men det er lov til å håpe på et mål eller to.

5′ DEL Dortmund med et godt angrep. Reus mottar ballen i boksen, drar av én, men blir stoppet før han får skutt.

4′ DEL Det smeller noe voldsomt utenfor stadion i München. Virker som det er en del supportere samlet for å vise sin støtte. Så kan man jo tenke over hvorfor tribunene er tomme - jo for å holde folk fra hverandre og forhindre smitte.

3′ DEL Ooouuff! Strålende angrep av Bayern, hvor Davies slår lavt inn i feltet mellom keeper og forsvar. Ingen i feltet er våken og får pirket den i mål.

2′ DEL Davies og Coman kombinerer på kanten, men innlegget fra førstnevnte blokkeres.

1′ DEL Haaland presser aggressivt fra start, men Bayern-forsvaret spiller seg greit ut.

1′ DEL Der er årets supercup i gang! Hvem går seirende ut og plukker med seg årets første trofé?

1. omgang

Kampen har startet

DEL Også fjorårets supercup var det Dortmund og Bayern som møttes. Den gangen vant de gulkledde 2–0 etter scoringer av Jadon Sancho og Haalands forgjenger, Paco Alcacer.

DEL Dortmund og Bayern er de to største favorittene til å vinne Bundesliga, men har ikke fått en optimal start i den tyske ligaen. Det er spilt to kamper og begge klubbene står med tre poeng hver. I helgen tapte de begge, og Bayern gikk på et sjeldent 4-1-nederlag mot Hoffenheim.

DEL Stjernespillerne Leroy Sané, Leon Goretzka og Jadon Sancho går alle glipp av kveldens kamp. Sistnevte har vært ryktet bort fra Dortmund gjennom hele sommeren, men er enn så lenge i Tyskland.

DEL Kampene mellom Dortmund og Bayern blir kalt "Der Klassiker". Denne gangen møtes de to gigantene i den tyske supercupfinalen. Det er vinneren av ligaen og vinneren av cupen som spiller denne kampen.

DEL Ungguttene Giovani Reyna (17) og Jude Bellingham (17) har startet begge Dortmunds ligakamper. Til storkampen mot Bayern er de plassert på benken. Også Axel Witsel og Raphaël Guerreiro er ute av startoppstillingen. For Bayern er blant annet Serge Gnabry benkvarmer. Det er et hint av b-preg, spesielt over Dortmund, til denne kampen. Kanskje vekter de ligaen som viktigere?

DEL Erling Braut Haaland starter kveldens supercupfinale. Den norske landslagsspissen får blant annet selskap av kaptein Marco Reus i Dortmund-angrepet.

DEL Bayern-benken: Nübel - Gnabry, Zirkzee, Boateng, Alaba, Fein, Tillman, Richards, Musiala.

DEL Disse starter for Bayern: Neuer - Davies, Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Martinez, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman

DEL Dortmunds benk: Drljaca - Bellingham, Reinier, Guerreiro, Reyna, Wolf, Witsel, Schulz, Piszczek.

DEL Dortmunds startellever: Hitz- Akanji, Hummels, Can - Meunier, Passlack, Delaney, Dahoud - Brandt - Reus, Haaland