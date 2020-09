Pengebruken til Chelsea har ført til ordkrig. Ekspert tror Klopp har kommet under huden på Lampard.

Ingen klubber i verden bruker mer penger på overganger enn det Chelsea gjør nå.

Frank Lampard og Jürgen Klopp har igjen havnet i ordkrig. Ekspert tror Klopp har kommet under huden Lampard, uten å faktisk prøve på det. Foto: Phil Noble / X01988

– Det første som slår meg, er at Lampard tar agnet. Det er ikke rart, for han er en ganske ung trener. Han er selvsikker, men har kanskje litt tynn hud, sier fotballekspert Lars Sivertsen.

I forkant av Chelseas serieåpning mot Brighton, har det oppstått en aldri så liten ordkrig mellom Chelsea-manager Frank Lampard og Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Temaet er pengebruk.

– Ser man bort fra Leicester, har de fleste serievinnerne brukt mye penger og gjort gode rekrutteringer. Se på Liverpool-spillerne: Van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mané, Salah. Utrolige spillere som kom til en veldig høy pris, sa Lampard før premieren, ifølge BBC.

Ingen klubb i verden har vært i nærheten av Chelseas pengebruk hittil denne sommeren. Timo Werner er blant spillerne som er hentet inn. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Vi er en annerledes klubb

Chelsea-manageren sa følgende etter at Klopp virket å sende et stikk i motsatt retning etter å ha blitt konfrontert med Liverpools mangel på rekrutteringer. Seriemesterne har bare kjøpt grekeren Kostas Tsimikas for 142 mill. kr.

Aftenposten forklarte nylig mangelen på signeringer i en større analyse.

– Vi lever i en verden med mye usikkerhet nå. For noen klubber ser ikke det ut til å bety noe. De er eid av nasjoner eller oligarker. Det er sannheten. Vi er en annerledes klubb, forklarte Klopp i et BBC-intervju.

Chelsea eies av den styrtrike oljemilliardæren Roman Abramovitsj. Ifølge Lampard finner han ikke kommentarene «irriterende», men snarere «morsomme».

Lars Sivertsen er bosatt i England og følger Premier League tett. Han blir hyret inn av kjente radioprogrammer og fotballpodkaster, blant annet «Football Weekly» fra The Guardian. Podkasten er en av verdens mest populære fotballpodkaster. Foto: Elise Rønnevig Andersen

– Tar agnet, selv om det ikke er noe agn

– Føler du Lampard har et poeng når han slår tilbake med Liverpools egen pengebruk?

– Egentlig ikke, for poenget til Klopp er at de ikke bruker penger de ikke har. Der de reinvesteringer etter salg som Philippe Coutinho, får Chelsea innskudd av eieren år inn, år ut. Selv om de har prøvd å bli mer selvdrevne, går ikke regnestykket opp, sier Sivertsen.

Han tror at Klopps uttalelser kun handlet om Liverpools situasjon, men at Lampard tolket det som et stikk, kanskje hjulpet av medienes fremstilling.

– Lampard tar agnet, selv om det ikke er noe agn. Det var en krangel tidligere også, da med hjelpetreneren til Liverpool. Da ble en erfaren trener belært av Lampard om hvordan de skulle oppføre seg. Lampard har bare vært hovedtrener i to år, sier Sivertsen.

Frank Lampard ble forbannet på Liverpool-benken i det forrige oppgjøret mellom klubbene. Da vant Liverpool 5–3. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty

Beskyldt for arroganse

Det var etter 5-3-tapet for Liverpool i sommer at Lampard sendte i vei noen saftige gloser mot Liverpools benk. Etterpå beklaget han ordbruken, men advarte samtidig Liverpool om ikke å bli «for arrogante».

Det er lett å tenke at Lampards handlinger kan minne litt om Tottenham-trener José Mourinho, en mann han utvilsomt har hentet mye inspirasjon fra etter mange år sammen som spiller og manager i nettopp Chelsea.

– Som spiller har han vunnet mye med en manager som har fyret voldsomt fra sidelinjen og ikke var redd for å ta en krangel. Men Lampard var heller ikke redd for det som spiller. Han gjemte seg ikke. Det kan være typen han er, sier Sivertsen.

– Det er mer spesielt at han som en såpass uerfaren type skal forklare Klopp hvordan han skal oppføre seg. Han sier ikke noe feil, men det kan være at han ikke forstår hva Klopp sier. Det virket som Lampard følte seg veldig truffet.

Fakta Klubbene som har brukt mest penger på overgangsmarkedet i 20/21 1. Chelsea – 223 millioner euro. 2. Barcelona – 103 millioner euro. 3. Inter Milan – 86 millioner euro. 4. Benfica – 80 millioner euro. 5. Manchester City – 79 millioner euro. 6. Atlético Madrid – 78 millioner euro. 7. Juventus – 76 millioner euro. 8. Napoli – 70 millioner euro. 9. Leeds United – 68 millioner euro. 10. Tottenham – 65 millioner euro. Kilde: Transfermarkt (14.09.20)

Et spørsmålstegn defensivt

Så spørs det hva Lampard synes om Mourinhos siste kommentarer. Portugiseren henviste til Klopps kommentarer da han forklarte Tottenhams situasjon på overgangsmarkedet.

– Jürgen sa for et par dager siden at Liverpool ikke eies av oligarker eller andre nasjoner, og vi er i samme båt. Vi kan ikke gå på overgangsmarkedet og bruke en formue på spillere, sa Mourinho i forkant av tapet for Everton.

Chelsea skal ha brukt rundt 200 millioner pund på spillere som Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech og Ben Chilwell. Og kjøpefesten er neppe over, for Rennes-keeperen Edouard Mendy er også ventet å komme inn portene på Stamford Bridge.

– Jeg tror og håper at det blir et lag du ønsker å se hver helg. De har hentet noen vanvittige spennende typer offensivt. Men det er ikke bare-bare å få det til å stemme fra dag én, og så er det defensive et spørsmålstegn, sier Sivertsen.

Forrige sesong slapp London-klubben inn 54 mål, det meste siden Abramovitsj kjøpte klubben i 2003. Første test er borte mot Brighton mandag klokken 21.15.