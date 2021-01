Vil ikke ta imot Trump-medalje

Han er en av de største trenerlegendene i amerikansk fotball. Det ønsket Donald Trump å hedre med en presidentens frihetsmedalje. Nei, takk, sier Bill Belichick.

NEI, TAKK: Bill Belichick sier nei til å få presidentens frihetsmedalje. Her er han sammen med Donald Trump etter Super Bowl-seieren i 2017. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Han har vunnet Super Bowl seks ganger, NFL seks ganger, og ledet et lag til sluttspillet 31 dager. 68 år gamle William Stephen Belichick, bedre kjent som Bill Belichick, har oppnådd det meste man kan som trener i amerikansk fotball.

Han har de siste 20 årene vært trener for New England Patriots, som han har ledet til seks Super Bowl-titler.

Nå ønsker Donald Trump å hedre ham med presidentens frihetsmedalje, en av de to høyeste sivile utmerkelser man kan få i USA. Etter planen skulle han få medaljen under en seremoni torsdag, skriver The Guardian.

– Jeg ble nylig tilbud muligheten til å motta presidentens frihetsmedalje, noe som smigret meg av respekt for hva medaljen representerer og på grunn av min beundring til andre som har fått medaljen, sier Belichick i en uttalelse ifølge ESPN-journalisten Adam Schefter.

HYLLET AV TRUMP: Etter Super Bowl-seieren i 2017 ble New England Patriots hyllet av president Donald Trump. Her med Bill Belichick til venstre ved siden av Trump. Foto: Andrew Harnik / NTB

«Utmerkelsen deles ut til personer som har ytt et særskilt bidrag til den nasjonale sikkerheten eller nasjonale interesser for USA, for verdensfreden eller kulturelle eller andre betydningsfulle offentlige eller private bestrebelser», heter det.

– Som følge av de tragiske hendelser forrige uke, har avgjørelsen blitt tatt om at jeg ikke ønsker å gå videre med medaljen. Viktigere enn alt, jeg er en amerikanske statsborger med stor respekt for de nasjonale verdiene, frihet og demokrati. Jeg vet at jeg også representerer min familie og New England Patriots, sier han videre.

Trump har flere ganger kritisert NFL-spillere som kneler under nasjonalsangen som en del av rasisme-opprøret.

– Et av de mest givende øyeblikkene i min profesjonelle karriere skjedde i 2020, da samtaler om sosial rettferdighet, likestilling og menneskerettigheter ble til handlinger på grunn av det sterke lederskapet i laget vårt. Å fortsette den kampen samtidig som man står sammen med folket, laget og landet jeg elsker, overveier fordelene med en individuell medalje.