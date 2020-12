Vardy ødela: Stoppet Uniteds rekordjakt

(Leicester-Manchester United 2–2) Marcus Rashford scoret sitt Premier League-mål nummer 50, Manchester United styrte mot Premier League-rekord, men Jamie Vardy ville det annerledes.

Toppkampen startet i høyt tempo og etter 22 minutter kom det første målet: Marcus Rashford fikk ballen perfekt servert foran mål fra Daniel James og Bruno Fernandes. Det var i overkant god plass midt foran mål og Rashford bredsidet ballen rolig og lekkert til venstre for Kasper Schmeichel.

Det var Rashfords mål nummer 50 for United i Premier League. Men han har forstatt et stykke opp til klubbens historiske toppscorer, Wayne Rooney scoret 183 Premier League-mål for United.

Men selv om det er lenge til noen tar den rekorden, så det ut som om det skulle bli en kveld for rekorder på King Power Stadium.

Stoppet på ti strake borteseirer

United hadde ti strake borteseirer, det var klubbrekord. Med seier over Leicester hadde United tangert Premier League-rekorden til Manchester City og Chelsea med 11 strake borteseire. City tok sine elleve strake borteseirer i 2017 (21. mai til 27. desember), mens Chelsea sin rekke er fra 2008 (6. april-7. desember).

UTLIGNET: Harvey Barnes (t.v.) svarte på Manchester Uniteds scoring, storscorer Jamie Vardy jubler. Han scoret også. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

Etter at Rashford ga United håp om rekord, så svarte Harvey Barnes etter en halvtime da Bruno Fernandes klønet det til for seg selv, Barnes skjøt med venstre. Det var hardt. Ballen gikk rett frem, De Gea var etter den, men samtidig ikke i nærheten.

Etter 60 minutter satte Anthony Martial ballen i mål, men det ble avblåst for offside.

Fernandes-scoring

Så scoret Bruno Fernandes, etter en fin stikker av Edison Cavani, etter 79 minutter. Og rekorden med borteseirer i Premier League levde igjen, men Jamie Vardy er en notorisk måljeger, og nok en gang var han perfekt plassert foran mål. Fem minutter før full tid sørget han for utligning, poengdeling – og han ødela for United-rekord.

SCORET: Marcus Rashford scoret kampens første, bak til høyre jubler Bruno Fernandes. Foto: GLYN KIRK / X01348

Vardy-scoringen gjør at han bare er ett mål bak Liverpools Mohamed Salah, egypteren er toppscorer med 13 mål så langt denne sesongen. Vardy har nå 12, mens Dominic Calvert-Lewin og Son Heung-min har 11.

Manchester United kom til King Power Stadium med en god Leicester-statistikk i lommen, United hadde fire strake seirer mot de blå. 23. desember 2017 spilte de uavgjort 2–2, det er er forrige gang Leicester tok poeng mot Manchester United. Da var det Harry Maguire som reddet poeng for Leicester med scoring på overtid.