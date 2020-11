Klaveness i stort VG-intervju: – Vi frykter konsekvensene fra UEFA

BUCURESTI (VG) Toppfotballsjef Lise Klaveness (39) var i mammapermisjon. Så tok det fullstendig av. Nå håndterer hun en norsk fotballkrise mens hun har ansvar for sønnen Oliver (3 mnd.)

HEKTISK: Lise Klaveness, her under et portrettintervju med VG i sommer, sjonglerer mammapermisjon med krisehåndtering. Foto: Terje Bringedal / VG

Likevel tar Klaveness seg tid til å svare på VGs spørsmål.

Babylydene høres godt i bakgrunnen mens hun snakker om nødlandslaget som samles inn, Lars Lagerbäcks posisjon, spillere som reiser til ulike klubber i Europa, utfordringene med UEFA, kritikken fra Adressa-kommentator Birger Løfaldli og uttalelsene til Espen Nakstad.

– Det koker nå. Hvordan er arbeidsdagen?

– Jeg er i permisjon, og er bare inne fordi det var travelt i går og i dag, og så blir det noen dager med vårt forsøk på å stille nytt landslag mot Østerrike. Truls Dæhli er fungerende toppfotballsjef ut året, men før jeg gikk i permisjon besluttet vi at han ikke skal jobbe med A-landslaget fordi han har en sønn som er aktuell, så han har holdt seg helt unna på grunn av det. Det var så hektisk og så mye på spill denne uken at jeg gikk ut av permisjon, men jeg skal tilbake. Jeg har ansvar for en baby alene på dagtid, for min partner er på jobb. Nå handler det om å håndtere denne saken, så er det permisjon ut året.

– Hvordan har det vært personlig for deg å bli hentet inn i all hast til denne spesielle saken?

– Det er en del av lederansvaret å steppe inn hvis det oppstår ekstraordinære situasjoner. Jeg har vært i beredskap om det ble krise. Og det har vært mange kriser i år, så jeg følger godt med fra sidelinjen.

Her kan du se hvilke spillere som foreløpig er tatt ut på Norges «nødlandslag» som kan møte Østerrike i Nations League på onsdag:

– Det er jo ingen hemmelighet, men du kan kanskje bekrefte at dere har begynt å kontakte spillere?

– Vi har ikke besluttet at vi reiser ennå, så alt vi gjør nå, er forundersøkelser. Beslutningen fattes tidligst på mandag, men det er en del av arbeidet å sondere terrenget.

– Hvem er det som kontakter spillere?

– Det er folk i staben. Vi har satt ned en gruppe som jobber med dette.

– Hvilke hovedutfordringer har man med å få gjennomført denne kampen?

– Jeg sitter ikke og kontakter disse spillerne selv, men jeg tror ikke det er en utfordring å få nok spillere. Men det er spesielle omstendigheter: Kort varsel, utfordringer knyttet til UEFA-protokollen og å overholde de kravene på så kort varsel, og kontakt med klubbene til de gjeldende spillerne.

– Er Leif Gunnar Smerud aktuell som landslagssjef i Østerrike?

– Jeg går ikke inn på sånne detaljer nå. Beslutningen fattes i morgen. Det kan være det ikke blir noe av i det hele tatt.

– Hvorfor bruker Lars Lagerbäck dagen på å reise hjem i dag istedenfor å bidra til å studere mulige spillere til nødlandslag?

– Lagerbäck er tett på denne gruppen med sin kompetanse. Heldigvis kan det foregå med avstand i 2020. Det foretas over telefon. Han er en støttespiller for det sportslige. Men den landslagstreneren som settes til denne jobben, vil være landslagstrener på vanlig måte, så blir det opp til ham å bruke Lagerbäck.

DRO HJEM: Lars Lagerbäck på flyplassen søndag. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Hvordan vurderer du hans posisjon og motivasjon nå?

– Der er jeg ikke i det hele tatt nå. Jeg kan ikke huske å ha hatt så krevende dager så lenge jeg har jobbet i NFF. Alle har jobbet knallhardt for å få til disse landskampene. Lagerbäck og spillerne har vært parate og bidratt med det de kan. Jeg opplever at hans motivasjon er helt på topp.

– Martin Ødegaard kan i teorien tas ut. Hvorfor aksepterer NFF et eventuelt nei når gruppeseier står på spill og en så sentral spiller er kvalifisert?

– I dag kommer jeg ikke til å gå inn på noe om spillere eller støtteapparat. I morgen tar vi beslutning om vi får det til.

– Jens Petter Hauge er på hotellet, det samme gjelder vel Bråtveit. Kan du bekrefte at de er aktuelle for en eventuell Østerrike-kamp? Hva med Morten Thorsby?

– Vi vet at det er noen i troppen som kan være uttagbare fordi de har testet positivt. Det vil vi vurdere, men vi går ikke inn på enkeltpersoner. Beslutning tas i morgen på alle nivåer.

– Er det aktuelt å ta ut spillere fra Eliteserien?

– Jeg må bare gjenta at jeg ikke går inn i detaljer.

– Hvor godt ser du for deg at et nødlandslag kan stille sportslig mot Østerrike?

– Det er vanskelig å vurdere. Oppladningen vil ikke være optimal, men vi ser at vi har mange gode spillere. Jeg er ikke i en posisjon til å gjøre en sportslig vurdering nå, men i fotball er det en viktig grunnholdning å jobbe med de forutsetninger vi har til enhver tid. Får vi til å stille lag, går vi «all in» for et godt resultat.

– Frykter du at dette kan svekke Norges posisjon i UEFA, sportslig eller politisk?

– Vi frykter konsekvensene fra UEFA både økonomisk, sportslig og andre typer konsekvenser. Vi må jobbe godt med dialogen med dem videre. Det er kanskje noe som forsvinner litt i dette. Vi har forpliktelser overfor UEFA. Alle land tar smittevern på aller største alvor, og det er et veldig stort fokus i UEFA. Vi føler vi er en del av et nettverk der det tas på alvor. Vi har naturligvis full respekt for at norske myndigheter bestemmer i Norge, men vi har en jobb å gjøre når vi har brutt forpliktelser overfor UEFA.

– Hva skjer om spillerne som reiser hjem i dag, spiller kamper for klubblaget i helgen?

– Vi har fått bekreftet at de kunne reise ut. Da fikk beskjed om at de må overholde karanteneregler etter nærkontakt på hjemstedene sine. Det ble formidlet til spillerne av landslagslegen og de fikk også videreformidlet et skriv om dette fra kommuneoverlegen.

Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer satte kursen mot Skottland søndag. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Har NFF rådet spillerne til ikke å bryte karantenen, for eksempel ved å spille kamp for klubblaget, på grunn av signaleffekten?

– Vi har videreformidlet forutsetningene som gjelder, at de skal følge opp karantene etter nærkontakt på hjemstedet, og understreket viktigheten av at dette følges.

– Vet dere noe mer om hva som skjer som følge av den avlyste Romania-kampen?

-Nei. Det gjør vi ikke ennå. Vi fikk signaler i forkant om at vi mest sannsynlig ville tape 3-0, at vi ville bli holdt ansvarlig for alt økonomisk tap, og mulig avkortning på grunn av brudd på medieavtaler.

– Du fikk kritikk av Birger Løfaldli i Adresseavisen for det han mente var en umusikalsk opptreden på Dagsrevyen i går, og at du satte norsk fotball i et dårlig lys. Hvordan stille du deg til det?

– Det er hans fulle rett til å si og mene. Det er holdningen jeg har generelt. Vi og jeg må rett og slett tåle kritikk, det er en del av det vi takker ja til som ledere i norsk fotball. Vi er eksponerte og forvalter et stort ansvar på vegne av våre medlemmer. Det er viktig for oss å kunne se oss i speilet, viktig ikke å bryte regler og tøye de, og jeg står hardt på at fotballen, særlig klubbene våre, har forvaltet tilliten fra myndigheten på en god måte gjennom hele pandemien. Men når avveiningene bli vanskelige, og bakteppet er så krevende med pandemi og mange restriksjoner, er det vanskelig å få samtalen til å handle om saklige argumenter som typisk trekker i ulik retning. Vi mener vi kunne spilt landskampene innenfor smittevernreglene og også uten å indirekte gå på akkord med noen smittefaglige intensjoner. Da er det vår plikt å forsøke å få gjennomslag for det og for å sørge for at fotballen ruller og går innenfor regelverket. Når myndighetene var så klare på at vi ikke burde dra, innrettet vi oss etter det. Jeg ønsker å bidra til et godt samtaleklima med myndighetene.

– I går sa Espen Nakstad at NFF har fått informasjon om konsekvensene ved smitte i troppen flere ganger. Var dere for dårlig forberedt og informert om hva som faktisk er reglene i Norge dersom dere fikk et smittetilfelle – til tross for at UEFA-protokollen sier noe annet?

– Alt dette er uprøvde regler, og vår vurdering er at det er gode argumenter for at vi kunne reise ut av landet uten å bryte smittekarantenereglene. Ingen har vært i denne situasjonen før, og vi anså at det var en mer fornuftig løsning å reise ut som en lukket gruppe enn sånn som det ble. Så fikk vi signaler i går om at myndighetene ikke så det slik. Dette var særdeles vanskelig å forutse.